Colau dubta que 21 empreses s'arribin a repartir les llicències de moto compartida

El govern de Colau no creu que el pastís de la moto compartida a Barcelona s'acabi repartint entre 21 empreses, tal com va anunciar divendres quan es va donar a conèixer l'adjudicació inicial de totes les llicències: 331 per a cada companyia. Aquesta distribució ha posat en guàrdia tant empreses com Cooltra, que hauria de renunciar al 85% de les motos que ja té a la ciutat i ho defineix com un "daltabaix", com partits de l'oposició, com ERC, que ha alertat de les dificultats que això suposaria per als usuaris i ha demanat una plataforma que permeti accedir a tots els vehicles disponibles. Aquest dilluns, però, la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha expressat els seus "dubtes" sobre el fet que les 21 aspirants acabin superant l'adjudicació definitiva tenint en compte, ha dit, "alguns antecedents".

La regidora ha admès que no s'esperaven que la xifra d'empreses que es presentessin al concurs superés la desena i ha demanat esperar a l'adjudicació definitiva abans de prendre decisions. A partir d'ara les adjudicatàries tenen deu dies hàbils per demostrar que compleixen els requisits i, un cop quedi verificat, tindran la llicència definitiva i trenta dies per desplegar les seves flotes. Les llicències tenen una vigència de tres anys més un de prorrogable, i les empreses hauran de pagar una taxa municipal de 71,51 euros anuals per vehicle d'acord amb el que marca l'ordenança.

Cooltra haurà de retirar un 85% de les motos compartides amb l'entrada de nous operadors

De fet, quatre de les empreses que optaven al repartiment ja van caure en la primera ronda i, per això, ara el govern municipal demana esperar que acreditin els requisits per determinar quin serà el repartiment definitiu. El que sí que està clar és que el nombre de llicències de moto sharing es triplicarà fins a fregar les 7.000 , com estava previst, i el que queda per aclarir és de quantes llicències disposarà cada empresa i si és viable que el sistema funcioni tan atomatitzat.

L'Ajuntament de Barcelona fa mesos que treballa en la regulació d'un sector que està clarament en alça. A l'estiu, amb l'acord de les empreses operadores, van segellar les futures condicions, que passaven, entre altres punts, per establir un límit segons el qual cap empresa podria tenir més de 2.319 llicències de moto o més de 1.325 en el cas de les bicis. L'equip d'Ada Colau ha defensat la regulació per protegir l'espai públic i assegurar un desplegament que eviti la concentració de l'activitat a les zones més cèntriques. A més, totes les empreses hauran d'adherir-se a un codi de bones pràctiques que els pot arribar a costar la retirada de llicència si l'incompleixen.

Quan es tanqui aquest procés de manera definitiva, l'equip de Colau n'obrirà un altre: el de la regulació dels patinets d'ús compartit, i la regidora de Mobilitat ja ha avançat que hauran de fer una modificació d'urgència de l'ordenança de circulació per habilitar nous aparcaments per a aquests vehicles.