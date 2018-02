Colau tira endavant l'ordenació de terrasses pactada amb els restauradors

Al límit del temps, quan el Gremi de Restauració de Barcelona estava a punt de presentar una iniciativa legal popular –similar a les ILP del Parlament però a escala municipal– pactada amb els grups de l'oposició que hagués obligat a l'equip de l'alcaldessa, Ada Colau, a modificar l'ordenança de terrasses; el govern municipal va anunciar un acord amb els restauradors per fer més flexible la normativa. La modificació de l'ordenança, que es va presentar com la pipa de la pau entre Gremi i Ajuntament després de més de dos anys de conflicte, ha passat avui per la comissió municipal i ha obtingut el suport de tots els grups menys la CUP, que hi ha votat en contra, i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, que s'ha abstingut.

L'aprovació definitiva es farà en el plenari d'abril, però, en paral·lel, el consistori ja ha aturat els canvis vinculats a l'anterior ordenança, la que van pactar en el mandat passat CiU i PP, i que implicava la retirada de més terrasses aquest 2018. La nova norma és més flexible en l'aplicació del règim de distàncies que serveix per decidir si un local pot tenir terrassa i de quantes taules i cadires pot estar composta. Es flexibilitza, per exemple, la distància de pas lliure que en alguns casos podrà baixar fins als 1,5 metres i no els 1,8 estipulats i el fet que la terrassa hagi d'estar davant de la façana del local passa a ser "prioritari" però no obligatori. També es fa més lax el criteri que obliga a deixar el 50% del carrer lliure, amb el nou text s'estableix una forquilla d'eentre el 40 i el 60%. Queden prohibides, d'altra banda, les terrasses amb autoservei. "Tenim una proposta d'ordenança aplicable, adaptable, flexible i realista", ha celebrat la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha lamentat que el text anterior havia comportat molts problemes d'aplicació per la seva "rigidesa".

El debat ha tornat a posar de manifest la difícil relació entre BComú i PSC després de l'expulsió dels socialistes del govern. El regidor Daniel Mòdol ha felicitat el Gremi per haver posat "Colau contra les cordes" i aconseguit allò que, ha admès, els socialistes no van aconseguir mentre eren al govern: "Barcelona en Comú ha passat de no voler terrasses a voler-les totes".

La modificació ha posat en alerta entitats com la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), l'Associació de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) o Fem Sant Antoni, que acusen l'aclaldessa d'haver "cedit" als interessos privats i d'haver negociat els canvis d'esquenes al moviment veïnal i que recullen signatures per frenar el procés. Uns arguments que també ha defensat, en la comissió d'aquest dijous, el grup de la CUP, que ha acusat BComú de fer política sotmesos als interessos dels lobis.

"Qui l'ha vist i qui la veu?", ha exclamant el regidor del PDECat Raimond Blasi, que ha assegurat que sense l'amenaça d'una iniciativa popular, avui no s'estaria discutint la modificació de l'ordenança. El PDECat, però, està preocupat per la reacció que pugui tenir l'equip de Colau davant de les protestes veïnals per la nova regulació.

Grups com Cs i ERC, d'altra banda, han coincidit a criticar la manera com s'ha fet la negociació. "Han pactat els canvis directament amb el Gremi", ha apuntat Cs. El PP, al seu torn, ha celebrat que els restauradors deixin de "passar por" per la "mala aplicació" de l'ordenança anterior i ha celebrat, també, el "gir argumental" que ha permès que el govern de Colau "vulgui terrasses on abans no les volia".