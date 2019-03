Colau tira endavant el projecte de dentista municipal

El ple d'aquest mes de març, que és el penúltim del mandat –i l'últim amb càrrega política– acumula moltes de les votacions pendents del curs polític a Barcelona. Si la de revocar la cessió de la Capella de la Misericòrdia al Macba per fer el nou CAP del Raval en aquest espai ha acabat retirada, la que sí que ha pogut celebrar l'equip d'Ada Colau és la del servei de dentista municipal. Quedava per resoldre la incògnita del vot d'ERC, que era clau per al projecte, i els republicans han con¡firmat en la sessió d'aquest divendres que hi donen suport perquè consideren que és un bon punt de partida. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha aprovat el servei de dentista municipal amb els vots favorables de BComú, ERC, el PSC, la CUP i els dos regidors no adscrits. Els serveis es prestaran a través de l'empresa Barcelona de Serveis Municipals i, segons ha apuntat la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, podrà atendre unes 36.000 persones i s'espera que pugui operar amb preus un 40% inferiors als del mercat.

Els grups de l'oposició que hi han votat en contra –el PDECat, Cs i el PP–, en canvi, han recelat que el nou servei pugui tenir una incidència real sobre els preus. El regidor del PP Javier Mulleras ha remarcat, en aquest sentit, que l'informe de l'Autoritat de la Competència recull que la influència sobre els preus serà escassa perquè la quota de mercat a què s'arribarà és molt limitada. "A qui volen enganyar?", els ha demanat, des de Cs, Marilén Barceló.

També partits que han votat a favor de la mesura, com ERC, han posat en dubte que es pugui arribar a atendre 36.000 persones. El socialista Jaume Collboni, al seu torn, ha insistit que el projecte no resol el problema que suposa que la salut bucodental no quedi inclosa en la cartera de serveis de la sanitat pública, però que "llança un missatge molt clar" que això és necessari.

La iniciativa, dirigida als barcelonins que no van al dentista per motius socioeconòmics –un 12%, segons l’Enquesta Nacional de Salut del 2017–, es convertirà en el primer servei de dentista municipal de l’Estat. El nou servei odontològic municipal preveu, en primera instància, per poder atendre unes 36.000 persones l'any, 18.000 ja durant el primer exercici, amb només un centre en funcionament i vuit butaques. La proposta complementa el servei de dentista gratuït que ja es va posar en marxa fa uns mesos i que, segons el consistori, ha atès 400 persones derivades des dels Serveis Socials de la ciutat.