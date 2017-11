Colau entoma el 'no' a les ordenances fiscals

Un altre any sense ordenances fiscals noves. El govern d'Ada Colau a Barcelona s'ha tornat a quedar sense cap aliat i deixarà, de nou, la seva proposta de taxes i impostos municipals al calaix, com ja va fer l'any passat. En la comissió d'Economia de fa dues setmanes, l' oposició ja va tombar en bloc la proposta del govern municipal, que incloïa una nova taxa per als autocars que van a la Font Màgica de Montjuïc i un canvi en el pagament de la zona blava i l’àrea verda, perquè l’import estigui vinculat al nivell de contaminació dels vehicles. BComú i PSC tenien uns dies extres -fins al ple d'avui, que inicialment estava previst per a la setmana passada però que es va ajornar per la situació política que viu el país- per intentar sumar aliats, però finalment han fet caure el punt de votació de l'ordre del dia i han assumit, per tant, que no aprovaran les noves ordenances fiscals. L'equip de govern es reserva ara la carta d'intentar aprovar modificacions puntuals de les taxes vigents per introduir-hi noves propostes.

Les úniques ordenances fiscals que ha aconseguit aprovar el govern d’Ada Colau van ser l’any 2015, per regular la pressió fiscal del 2016. En aquella proposta, BComú va aprovar les taxes i els impostos gràcies al suport d'ERC, el PSC -encara fora del govern- i la CUP. Aquelles ordenances, que es van haver de prorrogar l’any passat i, de nou, aquest any, incloïen un increment del cost de l’IBI per als immobles de més de 300.000 euros. La resta es congelaven.

Aquest havia de ser el punt fort del ple ordinari d'avui pel que fa al dia a dia municipal. La sessió estarà marcada, com ja va passar el mes passat, pels esdeveniments polítics i pels atacs dels grups sobiranistes al pacte de govern local entre comuns i socialistes. Aquesta és la primera sessió des que el govern espanyol va aprovar l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució amb el suport del PSOE i Cs.

L'exalcalde Xavier Trias (PDECat) demanarà a l'alcaldessa que l'Ajuntament reconegui Carles Puigdemont com a únic president legítim de la Generalitat de Catalunya. El seu grup també demanarà la retirada del reial decret llei per agilitar el canvi de seus socials de les empreses i presentarà un prec perquè el consistori investigui i denunciï davant la fiscalia comportaments d'odi, xenòfobs i violents esdevinguts en la manifestació del 29 d'octubre, i es personi com a acusació particular.

ERC, al seu torn, demanarà al govern municipal que reconegui el govern sorgit de les urnes el 27 de setembre com "l'únic legítim a Catalunya" i preguntarà també al govern de BComú-PSC si "ha elaborat un pla de contingència per fer front a l'impacte que l'aplicació de l'article 155 pugui tenir sobre la ciutat de Barcelona". El PP, en canvi, vol que la ciutat rebutgi la declaració unilateral d'independència (DUI).