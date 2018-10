Colau examinarà els antiavalots que vulguin entrar a la nova unitat

Barcelona dissoldrà la unitat d’antiavalots de la Guàrdia Urbana i en crearà una de nova, formada per més agents, que haurà d’assumir més funcions. El canvi, segons fonts de l’Ajuntament, permetrà tenir més efectius al carrer, ja que actualment la Unitat de Suport Policial (USP), on hi ha els antiavalots, només actua en casos molt determinats. Els agents que vulguin entrar a formar part de la nova Unitat de Reforç de Proximitat i Emergències (URPE) hauran de superar un curs de formació, que encara s’ha de definir. La prova d’accés preocupa els sindicats, que temen que es pugui utilitzar per fer una purga dins del cos. “El que volen és fer neteja de personal i fer veure que han complert el seu programa electoral”, denuncia Jordi Gallart, del sindicat CCOO de la Guàrdia Urbana.

L’ara alcaldessa Ada Colau va anunciar en campanya electoral que, si guanyava les eleccions, el seu govern desmantellaria de manera progressiva els antiavalots de la Guàrdia Urbana. L’objectiu d’introduir canvis en el cos de policia local el va refermar el 2016, quan en el nou pla director de la policia hi va incloure la mesura de tancar la USP, que aplega les antigues Unitat Policial d’Antiavalots (UPA) i Unitat Nocturna Operativa Centralitzada (UNOC), i crear la nova URPE. Un canvi que el govern de Barcelona en Comú està intentant concretar ara en les negociacions que manté amb els sindicats i que no serà gens fàcil. Els representants dels treballadors volen que es garanteixi que els agents que ja formaven part de la unitat que es dissol puguin integrar-se a la nova i mantenir condicions laborals. “No és una prova d’accés, serà una nova formació, però s’haurà de superar per poder entrar a formar part de la nova unitat”, van confimar ahir fonts municipals.

Prova física, test i entrevista

Els sindicats denuncien que, segons el primer esborrany de l’Ajuntament, caldrà superar unes proves físiques, un psicotècnic i una entrevista. Aquesta última prova és la que dona més marge per poder fer una tria de personal, perquè no té puntuació, segons alerten. Els sindicats lamenten també que, en principi, haver format de la USP no comptaria com a mèrit, és a dir, que no facilitaria l’ingrés a l’URPE.

Des de la UGT també remarquen que estan en contra de qualsevol canvi que no garanteixi que els actuals integrants de la USP puguin mantenir els seus llocs de treball i les seves condicions. Defensen que aquest agents no haurien de passar cap examen per mantenir el seu lloc perquè, amb la nova unitat, faran més o menys les mateixes funcions.

Més presència al territori

Actualment, segons l’Ajuntament, els prop de 150 agents que formen la USP -molts menys segons els sindicats- s’activen només quan cal entrar en narcopisos, quan es buiden les platges després de grans festes com la de Cap d’Any o quan cal donar suport als agents del trànsit per a algun esdeveniment multitudinari. També els toca mobilitzar-se per donar suport als Mossos d’Esquadra en algunes actuacions que es preveu que poden acabar amb violència, tot i que la policia catalana els avisa cada cop menys.

El comissionat de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, va explicar que la nova unitat “tindrà molta més proximitat amb el territori i amb funcions molt més proactives de suport als barris, amb la idea de proximitat que volem tenir en la nostra política de seguretat”. Segons fonts municipals, això implica que els agents, en lloc d’estar a l’espera per haver de fer alguna intervenció determinada, estaran treballant al carrer.

A més de les funcions que ja desenvolupen els agents de la USP, a la nova unitat hauran d’assumir tasques de medi ambient -per perseguir, per exemple, problemes de soroll o contaminació lumínica- i, en cas que sigui necessari, hauran de seguir oferint suport en tasques d’ordre públic, encara que això sigui “una competència estrictament dels Mossos d’Esquadra”, segons recorda Recasens. Els agents també hauran d’encarregar-se dels desallotjaments quan hi hagi ocupacions en edificis municipals. L’objectiu, ara, és que la nova unitat tingui 120 agents en els torns de matí i tarda i 70 en el torn de nit.

L’expert en seguretat Jofre Montoto va valorar positivament el canvi de l’Ajuntament de Barcelona, ja que “pot ser una manera de renovar la plantilla i actualitzar el seu coneixement”. Des del seu punt de vista, també és positiu fer aquesta unitat “més polivalent”, i va posar com a exemple l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), una unitat dels Mossos d’Esquadra que també té diferents camps d’actuació. Els partits de l’oposició, en canvi, va sortir ahir a l’atac contra aquesta operació. El PSC presentarà a la Comissió de Presidència una proposició per preservar els antiavalots i evitar el seu “desmantellament”. La candidata del PDECat a l’alcaldia, Neus Munté, també va defensar que la USP és “imprescindible”, tal com va fer el president del PP, Alberto Fernández Díaz.