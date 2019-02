Colau expropiarà les casetes històriques del carrer Encarnació

El moviment veïnal de Gràcia –i especialment la plataforma Salvem l'Alzina– s'ha apuntat una victòria en majúscules. El regidor del districte, Eloi Badia, ha confirmat avui que l'Ajuntament ha decidit expropiar les dues casetes històriques del carrer Encarnació, que inclouen una alzina bicentenària, i que estaven amenaçades per un projecte immobiliari. L'acord segellat entre el govern municipal i la plataforma preveu convertir l'espai en una escola bressol, habitatge dotacional i conservar-ne els jardins i, evidentment, l'alzina. El que no han detallat encara és, però, el preu de l'operació –que arriba després que no s'hagi tancat un acord de compra amb la propietat de l'espai–, tot i que Badia ha insistit que tindrà un preu d'acord amb el que paga l'Ajuntament en aquests casos.

L'operació està ara en mans dels grups de l'oposició, que n'hauran de permetre la tramitació. El govern confia poder portar a votació la modificació urbanística necessària al ple del mes d'abril i que es pugui aprovar de manera definitiva al setembre per donar pas, llavors, a l'expropiació.

El que manté en alerta tant la plataforma veïnal com el consistori és l'amenaça de desallotjament obert –fins al 15 de febrer– que té a sobre l'espai a causa de la demanda interposada per la propietat, Encarnación Invest SL, que preveia fer-hi 18 habitatges. El regidor ha confiat avui poder resoldre aquest conflicte a través de mediació.

La polèmica va esclatar ara fa tot just tres mesos, quan el teixit veïnal de Gràcia va alertar dels plans de demolició i tala de l'arbre i va ocupar l'espai per impedir-ho. El consistori va iniciar llavors la negociació amb la propietat per intentar mantenir tant l'alzina com l'essència de les casetes.

A mitjans de gener, Badia anunciava que havien trobat l'escletxa legal per aturar el projecte: a través de la catalogació de l'alzina es podia revocar la llicència concedida al projecte. En aquell moment, el consistori ja va deixar clar que es plantejava l'expropiació, tot i que també obria la porta a renegociar el projecte amb la propietat per garantir que conservava, com a mínim, les façanes.