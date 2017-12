Colau firma la pau amb els restauradors en la batalla per les terrasses

El conflicte per l'ordenança de les terrasses de Barcelona s'ha acabat amb un acord entre l'equip de govern d'Ada Colau i el Gremi de Restauració, un pacte que es presentarà aquest dimarts amb tota la solemnitat, amb Colau i el president del gremi, Pere Chias, compareixent junts per segellar la pau després de més de dos anys de conflictes generats per l'aplicació de l'ordenança que va deixar aprovada l'equip de Xavier Trias però que ha posat en pràctica Colau.

Segons han avançat fonts municipals, "s’ha constatat que l'ordenança és de molt difícil aplicació des de la seva entrada en vigor el 2014, durant el mandat anterior". La solució pactada arriba 'in extremis', perquè estava a punt de debatre's al ple municipal una iniciativa legal popular –similar a les ILP del Parlament però a escala municipal– impulsada pel Gremi de Restauració i que comptava amb el suport de la majoria de l'oposició i pretenia obligar Colau a determinades modificacions de la norma.

L’acord anunciat preveu "flexibilitzar" l'ordenança, fer-la "més comprensible i aplicable" i "adaptar-la a les necessitats reals del veïnat, els restauradors i els districtes". Es mantindran uns criteris bàsics comuns per a tot Barcelona però la reforma permetrà incorporar "criteris específics" per zones, unes especificitats que, segons les fonts municipals, "treballaran conjuntament Ajuntament i restauradors".

Les reunions per tancar el pacte s'han allargar fins a l'últim moment i les ha dirigit, per part de l'Ajuntament, la tinència d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, encapçalada per Janet Sanz. "Totes les parts han fet un esforç per acostar posicions i desencallar una qüestió important de ciutat", asseguren els portaveus municipals, que no donen més detalls sobre l'acord, especialment perquè els grups municipals de l'oposició –que tornen a ser tots excepte el de BComú, des que es va trencar el pacte de govern amb el PSC– seran informats demà a primera hora del contingut concret de l'acord.

Regidors socialistes de l'equip de govern havien criticat la norma

De fet, el conflicte estava tan enverinat que al gener tres regidors de l'equip de govern –els socialistes Jaume Collboni, que era tinent d'alcalde, Carmel Mòdol i Montserrat Ballarín– van participar en un acte contra l'aplicació de l'ordenança protagonitzada per noms rellevants de la societat civil –Xavier Sardà, Xavier Mariscal, Pilar Rahola, Bonaventura Clotet i Eduardo Mendoza, entre d'altres– al qual també van assistir Xavier Trias i Artur Mas.