Colau fitxa el seu successor a la PAH com a assessor

Quan l'ara alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va deixar la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) abans de fer el salt a l'escenari polític, Carlos Macías la va substituir com a portaveu de la plataforma. Ara, també fa el salt institucional. L'equip de Colau l'ha fitxat com a assessor per al departament d'alcaldia i s'ocuparà de temes com les polítiques d'habitatges, la lluita contra la gentrificació o la coordinació amb el territori.

Macías es va incorporar, la setmana passada, al departament d'alcaldia, tal com va avançar 'El Nacional' i ha pogut confirmar l'ARA. El seu nom, de fet, ja figura a la llista de personal eventual del consistori, amb un salari assignat de 51.298,94 euros, tot i que se cenyirà al codi ètic de Barcelona en Comú i percebrà un sou de 1.800 euros nets mensuals en 14 pagues.