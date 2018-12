Colau formalitza la candidatura per repetir com a alcaldessa

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja havia deixat clar en reiterades ocasions que tenia la intenció d'optar a un segon mandat i la irrupció de nous adversaris polítics com Manuel Valls o el nou cap de files d'ERC, Ernest Maragall, no l'han fer canviar de plans. Colau formalitzarà avui la seva candidatura amb Barcelona en Comú, que té previst obrir un procés de primàries –en el qual hi podria haver algun altre candidat– abans de fer públic el nom del seu alcaldable al març. Colau ha fet l'anunci a Catalunya Ràdio i ha assegurat que el projecte dels comuns és el que garanteix que a la ciutat hi pugui haver un govern progressista. Ha deixat clar, en aquest sentit, que ella no pactarà ni amb Valls ni amb el PDECat i que encara no té clar què faran, en matèria de pactes, formacions com ERC o el PSC.

L'alcaldessa ha criticat que ERC, en aquest mandat i liderada per Alfred Bosch, ha sigut "poc fiable" i ha acabat "votant en contra de propostes que incloïa en el programa, com el tramvia", i ha recordat també que Bosch va defensar que prioritzaria els pactes amb el PDECat. Del nou líder de la formació, Ernest Maragall, ha remarcat que encara no li ha sentit dir si vol fer un canvi de rumb. Sobre el PSC, que va ser l'aliat polític dels comuns a la ciutat, ha criticat que ha anat "del 155 a la moció de censura" i ha recelat de si preferirà un pacte d'esquerres o amb Valls. I d'aspirants a l'alcaldia com Ferran Mascarell, que aquesta setmana ha fet públic que optarà a la pugna, ha apuntat que encara no queda clar amb qui es presentaran. En el món independentista, ha dit, hi ha una "pugna interna" que s'haurà de veure com acaba.

Colau ha defensat que el seu govern ha engegat molts projectes, com l'operador energètic municipal o la projecció de pisos públics, que necessiten un segon mandat per consolidar-se, i ha assegurat que li fa "molta il·lusió" repetir en la pugna electoral i que espera, tot i l'escenari de màxima fragmentació que ho dificulta, poder obtenir més bons resultats que el 2015.

L'alcaldessa, que ha fet una crida als partits independentistes a deixar el debat partidista i asseure's a negociar els pressupostos de l'Estat, els ha demanat un "principi de realitat" per atendre les necessitats bàsiques de la ciutadania i ha defensat que això no entra en contradicció amb el que defensava com a activista: "Soc la mateixa que fa tres anys però he après moltes coses. Soc responsable de governar".

Boicot a Valls

Sobre la protesta veïnal que ahir va fer que Manuel Valls hagués d'escurçar un acte al Raval i marxar protegit per la Guàrdia Urbana, Colau ha defensat que tothom té dret a fer campanya on vulgui, però que, al mateix temps, tots els candidats han d'assumir que els facin protestes. "A mi també m'ha passat. Em podia semblar injust però entenia que qui protestava tenia coses molt importants a expressar", ha dit, i ha instat els crítics amb Valls a valorar si aquest tipus d'actes no generen l'efecte contrari del que persegueixen, perquè Valls basa el seu discurs en els problemes d'inseguretat.