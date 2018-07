Colau iniciarà un procediment pels "danys puntuals" causats en l'ocupació dels CDR a l'antiga presó Model

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, iniciarà un procediment pels "danys puntuals" causats en l'ocupació que van fer els Comitès de Defensa de la República (CDR) a l'antiga presó Model dissabte passat. L'acció va començar una hora abans de la manifestació que reclamava la llibertat dels presos polítics i exiliats. A petició del Partit Popular (PP), Colau ha fet públic que exigirà la reparació dels danys, seguint un procediment ordinari, i ha recordat que l'ocupació va tenir un caràcter temporal i pacífic. "La protesta ciutadana és la base democràtica d'una ciutat i d'un país", ha declarat Colau, que s'ha erigit com a "ferma defensora del dret a la protesta pacífica no violenta".

La pregunta ha sigut formulada pel regidor del PP Xavier Mulleras, que s'ha mostrat crític amb la resposta del consistori davant l'ocupació a la Model. "A la Barcelona de Colau, ser incívic és gratuït i ser un okupa és un mèrit. Hi ha barra lliure d'incompliment d'ordenances pels seus amics ideològics", ha assegurat Mulleras. "Sense taxes, permisos, llicències: tot inclòs i per zero euros", ha afegit el regidor del PP, que ha aprofitat per retreure a l'alcaldessa el "mal tracte" a la plataforma Barcelona con la Selección.

"Si els CDR volen ocupar la Model, catifa vermella; si un grup de barcelonins vol veure un partit de la selecció, tot són traves", ha subratllat. En el torn de rèplica, l'alcaldessa ha recordat al regidor que havia acceptat el seu prec que demanava que l'Ajuntament iniciés el procediment per infracció de les ordenances municipals per l'ocupació de l'antic centre penitenciari. "Vostè venia amb una pregunta formulada i ha fet el seu discurs sense escoltar. El problema és que el PP no suporta la democràcia i la llibertat d'expressió i li agradaria aplicar la llei mordassa a qualsevol adversari polític i social", ha conclòs Colau.