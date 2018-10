Colau intenta ressuscitar la multiconsulta

Ni el govern d'Ada Colau, ni les entitats que van promoure iniciatives ciutadanes per incloure a la multiconsulta que s'havia de celebrar el mes de juny a Barcelona no van acceptar el revés dels grups de l'oposició a aquesta votació. Reiteraven que els partits, atenent-se al reglament de participació ciutadana del consistori, només podien votar en contra de la inclusió a la consulta de preguntes que haguessin recollit les 15.000 signatures necessàries si argumentaven que es tractava de qüestions que contravenien l'ordenament jurídic. Però en el ple del 10 d'abril, el que va tombar tant la pregunta sobre la municipalització de l'aigua com la del possible canvi de nom de la plaça Antonio López pel d'Idrissa Diallo -en record del noi que va morir al Centre d’Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca-, cap dels grups no es va agafar a arguments jurídics per emetre el seu vot negatiu. Les dues preguntes van quedar rebutjades amb els vots en contraris del PDECat, Cs, el PSC i el PP, i també de la CUP en el cas de la pregunta sobre l'aigua, ja que els anticapitalistes van considerar que era una qüestió en què calia passar de les paraules als fets. Ara la qüestió tornarà al plenari, després que els serveis jurídics de l'Ajuntament hagin admès el recurs de reprovació presentat per les persones físiques que signaven les iniciatives ciutadanes que van quedar rebutjades.

Si el ple del pròxim 26 d'octubre decideix estimar aquest recurs, les dues preguntes quedaran automàticament incloses en la multiconsulta sense necessitat de tornar a recollir les signatures, però la votació se celebraria ja en el mandat següent, perquè el reglament prohibeix organitzar consultes sis mesos abans de les eleccions. El govern municipal considera que la votació, que viurà el seu primer pas en la comissió de Presidència d'aquest dimecres, dona als grups la possibilitat de "corregir" i assenyala especialment el PDECat i la CUP, als quals acusa de defensar el dret a decidir de Catalunya, però negar, amb el seu posicionament amb la multiconsulta, el dret a decidir dels barcelonins.

La CUP, de fet, ja va manifestar poc després de la votació de l'abril que el seu 'no' va ser un "error" i ara votarà a favor de la resolució. La resta de grups no han modificat públicament el seu posicionament, fins ara, però dimecres s'hauran de tornar a pronunciar sobre la votació. L'informe jurídic municipal que ha servit per reobrir el debat ha desestimat el recurs de reposició que van presentar les entitats en considerar que apel·la a la llei catalana de consultes no referendàries i que no té en compte la Carta Municipal de Barcelona, però sí que estima el recurs que van presentar les persones físiques signants de les iniciatives perquè "parteix del règim especial de Barcelona". L'estimació d'aquest recurs comporta l'aprovació de les dues consultes que van superar la recollida de firmes i, per tant, si el ple avala l'informe, la multiconsulta se celebrarà l'any que ve.

"L'informe jurídic ens dona la raó", ha celebrat el tinent d'alcalde de Drets de la Ciutadania, Jaume Asens, que ha comparegut acompanyat de la regidora de Participació, Gala Pin, i ha considerat que els grups haurien de rectificar els seus posicionaments per defensar el dret a decidir dels ciutadans de Barcelona.

Pin ha defensat que va ser la inclusió sobre la pregunta de municipalitzar l'aigua la que va generar tota una ofensiva judicial contra la votació. "No vam calibrar la pressió d'Agbar", ha assegurat la regidora a l'hora de valorar el vot negatiu dels grups a la multiconsulta. En total, es van presentar 14 recursos contra el reglament i la producció de la consulta, vuit dels quals han estat resolts favorablement, cinc estan en vies de resolució i un espera la resposta a les mesures cautelars fixades. Amb tot, l'equip de govern dona per avalat el seu procediment.