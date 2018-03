Colau: "La investidura no està a les nostres mans"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, apressa el bloc independentista a investir un president per acabar amb el 155 i critica la possibilita t apuntada per Carles Puigdemont de repetir eleccions. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Colau ha remarcat que la investidura no està a les mans dels comuns - "No està a les nostres mans, no fem trampes", ha dit- perquè, assegura,van deixar clar des del primer moment que no donarien suport a cap candidat ni del PDEcat, ni de Cs. "No comprem la política de blocs i la ciutadania no ens va fer guanyar les eleccions a nosaltres. Son els que es van presentar com a bloc els que ho han de resoldre", ha defensat, després de remarcar que son "els responsables de la declaració unilateral d’independència" els que han de fer una proposta per sortir de la situació actual. L'alcaldessa ha assegurat que la seva formació sí que s'asseurà a parlar de temes concrets dels que s'han negociat en l'acord d'investidura entre Junts per Catalunya i ERC.

Colau ha insistit, en aquest sentit, que son les forces del bloc independentista, que és el que va guanyar les eleccions, les que tenen la "responsabilitat" de formar Govern i evitar unes noves eleccions que es traduirien en "més mesos de 155". "La ciutadania està legítimament cansada", ha insistit Colau, que ha remarcat que la "prioritat" ha de ser formar Govern i que aquest Govern ha de ser "presencial i efectiu". Així, sobre la possibilitat d'investir Jordi Sànchez, l'alcaldessa ha reiterat que és una via legítima però ha insistit que no seria una possibilitat efectiva: "No es pot governar Catalunya ni des de Brussel·les, ni des de la presó". L'alcaldessa ha defensat que la majoria independentista "no hauria de viure com un pas enrere" el fet de formar Govern, però ha criticat que han arribat a un punt "tan extrem" que ara "els costa trobar el camí".

Colau també s'ha referit a la carta que aquest divendres han fet pública el president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general dels republicans, Marta Rovira, en la que adverteixen que cal aconseguir sumar més gent a la causa republicana. Colau els ha retret que la demanda de construir consensos amplis arribi després de la declaració unilateral d'independència. "Hauríem de recuperar els grans consensos", ha remarcat.

L'alcaldessa també s'ha referir a les conseqüències que han tingut les seves declaracions detallant la conversa que va tenir amb el rei Felip VI durant el sopar del Mobile,quan li va retreure la "manca d'empatia" després de l'1-O. "Hi ha hagut reaccions airades", ha reconegut i ha assenyalat que "el PP i el rei s'haurien de preguntar què està passant".