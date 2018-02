Colau passa a l'atac per defensar la seva política d'habitatge

El balanç anual de l'estat de la ciutat que ha celebrat avui Barcelona en un ple extraordinari no arribava en el millor moment per a l'equip d'Ada Colau. La crisi dels narcopisos del Raval ha eclipsat, els últims dies, l'actualitat i l'alcaldessa sabia que els grups de l'oposició s'agafarien, també, a problemes d'habitatge com la pujada dels preus del lloguer o el creixement del nombre dels nuclis de barraques per posar en dubte la seva acció de govern. Per això, després d'una primera intervenció conciliadora en la que l'alcaldessa ha fet una crida als grups anteposar els interessos de ciutat als de partit per encarar la recta final del mandat, ha decidit passar a l'atac. Com a mínim, en matèria d'habitatge. I repartir culpes. Com si per uns moments es tornés a vestir la samarreta verda de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), l'alcaldessa ha remarcat que no acceptaria "lliçons" d'alguns partits. "Alguns ens hem partir la cara i hem posat el cos per aturar centenars de desnonaments i després alguns hem entrat a l'administració per fer el màxim possible", els ha recordat.

Colau ha carregat contra el decret Boyer i ha remarcat el paper de la socialista Carme Chacón, que va morir l'any passat, a l'hora d'agilitzar desnonaments. Ha lamentat, també, que durant els mandats locals de PSC -i des de la bancada li han recordat que va governar amb els seus socis d'ICV- i CiU no es va passar de l'1% en promoció pública de lloguer. "Qui ha donat carta blanca a les entitats financeres?", s'ha preguntat abans d'assenyalar, directament, a PP, PSC i PDECat. I afegir, després, que Cs s'ha sumat, també, aquestes polítiques. L'alcaldessa ha defensat que acabaran el mandat amb 4.400 habitatges nous acabats o començats, tot i que des de l'oposició han donat xifres molt més baixes i l'han acusat d'incomplir les seves promeses electorals. Colau ha defensat que es preveuen 66 promocions mentre que a tot Catalunya se'ns faran cinc i que, durant el 2017, el consistori ha obert 873 pisos de lloguer nous, mentre que la Generalitat n'ha donat només 13. Ha afegit, en la mateixa línia, que el seu equip destina 35 milions d'euros a atendre les persones sense llar, mentre que el Govern només hi posa 100.000 euros i ha aventurat que això pot està fent un efecte crida perquè més persones vinguin a buscar ajuda a Barcelona.

"Màgica Colau, la felicito per la capacitat que té de fer teatre i pervertir les coses", li ha etzibat el cap de files del PDECat, Xavier Trias,després d'una intervenció tan abaronda. Els grups de l'oposició, de fet, han coincidit a criticar i a enumerar "promeses incompletes" de l'equip de govern en matèria d'habitatge i d'atenció social. Projectes com la multiplicació de carrils bici i la prova de construir habitatge social en mòduls també han donat munició a l'oposició. Trias ha acusat l'alcaldessa de dedicar-se a fer rodes de premsa anunciant "projectes estrella", coses que després, ha dit, "no passen".

Un cartell que busca alcalde

El cap de files d'ERC, Alfred Bosch, ha recordat el discurs d'investidura de Colau en el que va demanar que se la fes fora si no feia el que havia dit que faria per defensar que ha arribat el moment de fer aquest pas. "Ho farem", ha dit Bosch, que ha assegurat que la ciutat té ara mateix un gran cartell on s'hi pot llegir: "Aquí hi ha una capital en busca d'alcalde". El republicà ha acusat Colau de tornar-se a posar la samarreta d'activista quan la d'alcaldessa li "va gran". Per a ERC, la política d'habitatge de l'equip de Colau és un "fracàs com una casa" i la problemàtica de la droga al Raval fa que la imatge de la ciutat "torni als anys 80".

Cs també ha atacat el govern municipal per la política d'habitatge i ha assegurat que fins i tot la PAH l'ha criticat i que, per "apaivagar" aquestes crítiques" s'ha acabat fitxant com a assessor l'exportaveu de la Plataforma, Carlos Macías. La cap de files de la formació taronja a la ciutat, Carina Mejías, ha assegurat que l'equip de Colau ha fracassat en el seu gran objectiu de regenerar la política i ha citat com a exemple el fet que part de les obres de les Glòries s'hagi adjudicat a Ferrovial, una de les empreses esquitxades pel cas 3%. "Han decebut molta gent", ha conclòs Mejías.

El PSC, que fins fa uns mesos compartia govern amb BComú, ha acusat Colau d'haver signat un resum de l'estat de la ciutat molt similar al que hauria pogut fer l'exalcalde Xavier Trias. "Han perdut el nord", ha defensat Jaume Collboni, que ha assegurat que la rutura del pacte de govern és una conseqüència d'aquesta pèrdua de rumb. Segons els socialistes, Colau ha fracassat en tres temes cabdals: habitatge, transport públic -la polèmica per la manera com s'han fet els carrils bici i per l'atzucac de l'enllaç del tramvia s'han repetit durant la sessió- i lluita contra les desigualtats. Collboni ha acusat Colau de fer menys pisos públics dels que hagués pogut fer "només per prejudicis ideològics".

Per al PP, el cas dels narcopisos del Raval és l'exemple paradigmàtic que a Colau "la ciutat se li ha escapat de les mans". Alberto Fernández Díaz ha acusat l'alcaldessa de voler convertir la ciutat en la "seva comuna" i de "governar per decret". "Haurà estat una bona activista però una pèssima alcaldessa", ha conclòs.

La CUP crida a no anar al sopar del Mobile

La CUP, al seu torn, ha demanat valentia al govern municipal per aplicar polítiques d'esquerres i ha fet una crida a les diferents formacions perquè no assisteixin al sopar d'inauguració del Mobile de diumenge que comptarà amb la presència de Felip VI. A no anar-hi "per respecte als apallissat l'1-O, als presos, als exiliats, als investigats,...". De moment, a banda de la CUP, només Alfred Bosch se n'ha despenjat.La regidora Eulàlia Reguant ha lamentat que tot i les polítiques aplicades no hi ha hagut una reducció del nombre de vehicles privats a la ciutat -l'ús del cotxe, de fet, ha crescut un 4%-, ni hi ha hagut "canvis profunds per revertir les desigualtats".

El regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, ha aprofitat el seu torn per demanar avenços en aspectes com la fiscalitat verda.

El ple ordinari d'aquest divendres ha aprovat el pla d'usos de Ciutat Vella i la modificació del reglament municipal per permetre el vot a distància en casos de maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu dels membres del ple. Un pas que Colau ha recordat que a ella mateixa li hagués estat de gran utilitat l'any passat, quan va està de baixa per maternitat. El canvi que permetrà el vot telemàtic només al ple s'ha aprovat per unanimitat. El pla d'usos de Ciutat Vella, com ha avançat l'ARA, s'ha aprovat amb els vots a favor del govern i el regidor no adscrit, el vot contrari del PP i l'abstenció de la resta de grups.