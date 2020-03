Barcelona allotjarà persones vulnerables al recinte de la Fira i en pisos turístics

Obligats a tancar per la crisi sanitària, alguns pisos turístics s'han ofert a l'Ajuntament de Barcelona com a habitatge per acollir famílies vulnerables a un preu per sota del de mercat que assumirà l'Adminsitració. L'equip d'Ada Colau, que ahir va anunciar converses amb hotelers per poder destinar habitacions a persones sense llar, ha confirmat aquest divendres que, de moment, té un acord amb Apartur –la patronal del sector– per obrir 200 apartaments. Hi aniran, prioritàriament, les persones que ja viuen en pisos d'acollida i que ara no hi poden ser –se n'han tancat per confinaments–, dones que pateixen violència masclista i famílies amb infants a càrrec que es trobin desemparades.

La ciutat, a més, té un acord amb Fira de Barcelona per muntar un gran equipament d'acollida en aquest espai al recinte de Montjuïc que reuneixi les condicions bàsiques per a persones que no estan en disposició de confinar-se a casa. Engegarà amb 150 places però la previsió és arribar a les mil. Serà la unitat d'emergències de l'exèrcit espanyol qui habiliti aquest espai i Creu Roja en farà la gestió i s'ocuparà dels àpats i les dutxes.

"El nostre objectiu serà dignificar l'espai", expliquen des de l'entitat. El que es busca és que les persones sense sostre puguin fer el confinament i, per això, se'ls indicarà que no podran estar entrant i sortint de l'equipament quan vulguin. Hi haurà, també, zones d'aïllament per a persones amb símptomes i contacte amb el 061. L'espai s'habilitarà al Palau de Victòria Eugènia, que té 6.000 metres quadrats. Aquí hi haurà persones sense llar però també persones vulnerables d'altres perfils. El desplegament es farà per fases. D'entrada, hi haurà 150 llits.

"Les persones que no tenen llar necessiten un lloc digne on poder-se estar", ha apuntat Colau en roda de premsa, i ha agraït la "corresponsabilització" de privats com els operadors d'apartaments. El govern municipal confia, també, poder tancar acords d'aquest tipus amb els hotelers en els pròxims dies, però de moment no hi ha res confirmat. L'alcaldessa ha demanat a Generalitat i Estat més mesures de protecció, com la moratòria de lloguers per contribuir a fer que més gent es quedi a casa.

Les àrees de Serveis Socials i de Seguretat es reuneixen avui amb responsables militars per decidir com adequar l'espai de la Fira. Encara no hi ha, però, una data acordada per a la posada en marxa de l'equipament. Aquesta nit també s'obrirà un altre espai per a persones sense llar, amb capacitat per a 56, i els pròxims dies està previst habilitar-ne un amb 30 llits per poder fer l'aïllament de persones provinents de centres de primera acollida i un altre dedicat a dutxes i bugaderia, que estarà al centre Assís. A la ciutat es calcula que hi ha 2.100 persones sense llar, mil de les quals dormint al carrer. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha apuntat que van exposar al Govern que necessitaven mil llits i no van rebre cap resposta i que sí que la van rebre, en canvi, de l'exèrcit espanyol per fer el muntatge a la Fira. El pavelló que ara s'habilitarà està buit i havia estat motiu de discòrdia entre Ajuntament i Generalitat perquè el primer hi volia per a grans exposicions temporals i la conselleria de Cultura per a l'ampliació del MNAC.

4.112 sancions

El govern municipal, a partir de dades com la baixada del trànsit i de la demanda de transport públic, que s'ha desplomat, considera que la majoria de barcelonins estan seguint el confinament, i la Guàrdia Urbana manté les sancions als infractors: ja s'han fet 93 inspeccions a locals, s'han advertit 583 establiments i hi ha hagut 4.112 denúncies a particulars. Al mateix cos els casos positius de Covid-19 han passat de dos a cinc les últimes 24 hores i ja hi ha 204 persones confinades.

"Ho hem de continuar fent tan bé com fins ara", ha apuntat Tarafa, en el balanç diari que fa el consistori de la situació a la ciutat. L'Ajuntament, que ahir va fer una crida a la seva plantilla per sumar voluntaris per a l'atenció de les persones necessitades, ja ha rebut 504 respostes.