Colau demana responsabilitat davant l'increment de queixes per molèsties a causa de possibles festes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest dimarts "responsabilitat i prudència" als ciutadans davant l'increment de queixes a la Guàrdia Urbana per molèsties en domicilis a causa de possibles festes durant la fase 1 de la desescalada. Colau ha recordat que els retrobaments estan permesos fins a 10 persones, però ha reclamat no saltar-se les normes sobre el confinament ni tampoc les generals de convivència. En declaracions recollides per l'ACN, l'alcaldessa ha fet una crida a respectar les regles "per no fer passos enrere". "Si hi ha hagut alguna situació en què s'ha superat el nombre de persones o no s'han respectat les distàncies, la Guàrdia Urbana obre un expedient, i en cas que hi hagi infraccions clares es procedeix a sancionar", ha defensat. També ha remarcat que, en general, no està permès fer soroll ni molestar els veïns.

Pel que fa a l'activitat de la discoteca Opium, que ha aixecat crítiques entre els veïns, Colau ha explicat que s'està recollint informació per veure si s'ha produït algun incompliment, tot i apuntar que està permès obrir les terrasses. De fet, la Guàrdia Urbana va passar per allà dissabte a la nit sense posar cap multa. Després de les queixes de persones i entitats com l'Associació de Veïns de la Barceloneta, Colau ha assegurat que la Guàrdia Urbana i el districte estan reunint tota la informació, i ha afegit que els agents ja van passar per la terrassa de la discoteca i van fer un "advertiment". Ha admès que les terrasses estan permeses, però que cal mantenir les distàncies. "Si hi hagués incompliment, es procediria a la sanció", ha sentenciat.

L'Associació de Veïns de la Barceloneta ha lamentat a través de Twitter que hi hagi "festes a les discoteques jugant al límit de les normes" i que els locals "abusin saturant terrasses i allargant horaris". Sobre la revetlla de Sant Joan, l'alcaldessa de Barcelona ha subratllat que caldrà evitar les aglomeracions i respectar les distàncies i que no podrà ser una celebració com la d'altres anys.

Davant dels fets ocorreguts aquest cap de setmana, aquesta entitat vol fer el següent manifest:

Tots tenim moltes ganes de tornar a la normalitat, però això no treu que hem de ser els primers en actuar com cal, amb cap i seny. ⬇️ — AAVV Barceloneta (@aavvbarceloneta) May 31, 2020

Reobertura d'escoles

Pel que fa a la possible reobertura d'escoles, si Barcelona passa a la fase 2 de la desescalada la setmana que ve, Colau ha explicat que s'està treballant per veure com es pot fer, i ha defensat la necessitat d'obrir els centres de nou "per garantir els drets de la infància i com a garantia de la igualtat d'oportunitats". "Sempre hem dit que volíem reobrir, sabem que té unes certes dificultats i que s'ha de fer de la mà de la comunitat educativa", ha apuntat.