Colau multiplica les obres a la ciutat l'últim estiu del mandat

Si l'estiu de l'any passat ja es va presentar com el de la gran concentració d'obres a Barcelona –se'n van fer 49, la xifra més alta des del 2011–, aquest any la ciutat prem encara més l'accelerador i pràcticament doblarà les del 2017. En l'últim any de mandat, l'equip de Colau ha previst pràcticament un centenar de projectes aprofitant la baixada de mobilitat dels mesos d'estiu. La majoria seran intervencions de poca envergadura i molt lligades a projectes socials del Pla de Barris o del Pla de Rehabilitació Integral, però també es preveuen obres de gran impacte com l'inici de la reforma de la Meridiana per convertir-la en un espai més pacificat. Les grans afectacions es concentraran, de fet, en aquest àmbit i a la plaça de les Glòries, on s'avançarà en la construcció dels túnels viaris i del gran parc, i el carrer Mallorca, on s'han d'executar les sortides d'emergències del túnel de l'AVE. Això provocarà afectacions a l'accés nord a la ciutat, però no al conjunt d'entrades com ha passat els estius anteriors. També destaquen la cobertura de la ronda de Dalt al seu pas per Sant Genís dels Agudells, la millora de les voreres de la Via Laietana i l'arranjament de la vorera muntanya de la plaça Catalunya.

En total, hi haurà 92 punts amb obres i, a diferència del que va passar l'estiu passat, es preveuen poques pavimentacions –se'n faran 14–, mentre que el gruix dels projectes seran urbanitzacions repartides pel conjunt de districtes. Es preveu una inversió total de 26,9 milions d'euros.

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha destacat, en aquest sentit, que les obres es concentren ara, quan falta menys d'un any per a les eleccions, perquè moltes són el resultats de les planificacions que s'han fet durant els anys anteriors i que s'esperava a l'arribada de l'estiu per generar menys molèsties. També ha posat èmfasi en el fet d'haver prioritzat petits projectes –fins a 52– que "milloren la vida quotidiana" dels veïns a les grans transformacions. Tot i així, també es fan grans obres. Sobretot, a la Meridiana i a la plaça de les Glòries.

La transformació de la Meridiana començarà dilluns que ve en els trams que van d'Independència a Aragó i d'Aragó a Mallorca. S'hi vol fer una rambla central, eixamplar les voreres i reduir els carrils de circulació –en algun tram, l'avinguda perdrà fins a dos carrils–. En la primera fase d'obres s'ocuparà un carril adjacent a la rambla central per cada sentit. A la calçada mar es mantindran tres carril i el carril bici bidireccional adjacent a l'àmbit de les obres, i a la calçada muntanya es mantindrà un carril i l'estacionament. I en la segona fase s'eliminen els dos carrils d'estacionament. Les obres s'allargaran fins al març de l'any que ve.

Túnel de l'AVE

A l'entorn de la Sagrada Família, hi haurà afectacions per les obres de les sortides d'emergència del túnel de l'AVE Sants-Sagrera amb un tall viari destacat del carrer Mallorca –les dates encara s'han de concretar–. A les Glòries, més enllà dels treballs del túnel, també es faran actuacions a les voreres del carrer Consell de Cent, actuacions a la calçada pel futur bus contra sentit i ocupacions temporals per fer encreuaments de serveis.

També es preveuen millores a les cruïlles de la superilla de Sant Antoni i a les voreres del carrer Anglí, a Sarrià, per millorar el pas de la línia V9 de la nova xarxa, que ha provocat polèmica tant a l'Eixample com a la zona alta de la ciutat. Pel que fa a afectacions ferroviàries, es millorarà l'accés a estacions de metro com Jaume I i Vallcarca i de Renfe com Torre Baró. I hi haurà talls de servei a la L9 en el tram entre Sagrera i Bon Pastor durant el mes d'agost i a FGC a l'estació del Funicular de Vallvidrera entre el 30 de juliol i el 17 d'agost.

Com és habitual, també s'aprofitarà l'estiu per millorar el paviment de les rondes i continuarà l'extensió de carrils bici. Començaran les obres dels que s'han de fer, per exemple, a Onze de Setembre - Passeig de Fabra i Puig i per connectar la Meridiana amb Rio de Janeiro i el passeig Santa Coloma.

Grua a la Sagrada Família

També hi haurà obres espectaculars d'iniciativa privada, com la gran grua que tallarà el carrer Sardenya per col·locar una creu de pedra a la Sagrada Família. Es tracta d'una creu de deu metres d'alçada i 18 tones de pes.