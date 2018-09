Colau nega friccions en l'adeu de Domènech

L'esgotament, la sobrecàrrega i el pacte amb la família de no allargar-se en política són les explicacions que ha donat avui l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a l'anunci sorpresa d'ahir de Xavier Domènech a tots els seus càrrecs – de la coordinació general de Catalunya en Comú, de la secretaria general de Podem Catalunya i de la presidència del grup parlamentari dels comuns a la cambra catalana–. Colau ha negat en una entrevista a RAC1 que hagi mantingut friccions amb Domènech que hagin pogut motivar aquesta decisió i ha defensat que només té paraules d'agraïment per a ell. "És una persona dialogant i que sap fer de pont", ha elogiat Colau, que ja va criticar ahir, moments després que es conegués la dimissió de Domènech, que potser s'havien "equivocat" demanant-li "tanta càrrega". "Hem de fer autocrítrica, potser l'hem sobrecarregat massa", ha defensat.

Colau ha assegurat que Domènech no ha fet cap retret a la formació en el seu comiat i que la setmana passada ja va comunicar la decisió a Pablo Iglesias i a ella mateixa i que els dos li van demanar si podien fer alguna cosa per fer-lo canviar de parer i ell va respondre que "no es veia amb cor de començar un nou curs amb la intensitat que suposa". L'alcaldessa ha assegurat que Domènech deixa la primera línia política, però que seguirà col·laborant amb els comuns.

Colau no ha avançat quines decisions es prendran de cara als relleus, però sí que ha demanat que el que ha passat serveixi de lliçó i s'opti per repartir més les responsabilitats. "Qui assumeixi les funcions de coordinació no ha de ser la mateixa persona que ocupi el lloc [de Domènech] al Parlament", ha defensat.

Després d'admetre ahir que ella mateixa s'havia plantejat plegar alguna vegada, avui ha atribuït aquests dubtes al desgast de la política –ha citat exemples de "partidisme" com el fet que ERC no hagi donat suport al tramvia o que el PSC no estigui donant-lo a la creació d'una funerària pública–, però ha reiterat que té previst presentar-se a la reelecció a les pròximes municipals per "consolidar" el canvi que han començat a Barcelona. "La política institucional hauria de ser una cosa més seriosa", ha assegurat.

"La vida se m'ha encarit 800 euros"

Pel que fa al sou dels polítics –els de BComú tenen un codi ètic que el cenyeix a 2.200 euros mensuals–, ha defensat que han de ser dignes –com, ha dit, ho haurien de ser els de qualsevol professional–, però sense apartar els polítics de la majoria de la ciutadania, i, en aquest sentit, ha explicat que a ella, des del juny, la vida se li ha encarit 800 euros per la suma d'una pujada del preu del lloguer i del fet que el seu fill petit no ha entrat a l'escola bressol pública i ha de pagar-ne una de privada.

Colau també s'ha referit a les paraules del president Quim Torra sobre una possible negociació de pressupostos amb els comuns per dir que, de moment, no té constància de cap conversa i que, en qualsevol cas, també s'ha de parlar d'altres pressupostos com els de l'Estat o els de l'Ajuntament.