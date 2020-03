Colau defensa el nivell de confinament dictat pel govern espanyol

Després de complir les dues setmanes en aïllament preventiu, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reaparegut aquest dilluns al consistori i ho ha fet per avisar que la setmana que comença serà especialment "complicada" per l'acumulació de positius de coronavirus, de casos crítics i de morts. Per això ha insistit que el consistori posarà tota la prioritat en tres línies d'actuació: estar al costat del sistema de salut públic i de les residències de gent gran, atendre les necessitats amb "mirada social" i estar alerta de la situació econòmica amb propostes com la moratòria de lloguers o una renda garantida. Colau, però, no ha considerat necessari demanar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que incrementi el nivell de confinament en la línia del que defensa el Govern. L'alcaldessa creu que les mesures de restricció de moviments que ja s'han dictat estan funcionant" i que l'activitat ha baixat de manera "radical" a Barcelona. Entén que les diferents administracions coincideixen a demanar que només surtin al carrer els professionals de serveis essencials i que això representa un gruix important de gent que s'ha de poder continuar desplaçant. Sense entrar a criticar el que s'ha fet fins ara, ha defensat fer el "màxim confinament possible".

Però el govern municipal sí que demana al govern de Sánchez més contundència per evitar que algunes obres impulsades per privats es mantinguin tot i el confinament. I això, avisen, inclou tant les petites, que alguns particulars estan aprofitant per fer a casa seva, com les més grans. L'alcaldessa també s'ha mostrat disposada a tornar a acceptar l'ajuda de la unitat d'emergències de l'exèrcit espanyol si resulta necessari i els ha agraït els treballs que ja han fet per habilitar un centre d'acollida per a persones vulnerables al pavelló Victòria Eugènia de la Fira, a la falda de Montjuïc. Tot i que inicialment es va dir que l'espai engegaria amb 150 llits, l'Ajuntament ha informat que dimecres ja n'obriran 225 i que la idea es sumar-ne 225 més la setmana que ve. La capacitat màxima de l'espai, de 6.000 metres quadrats, serà de mil llits.

La ciutat sumarà a partir de dimecres un total de 385 places per atendre persones vulnerables si es compten les de la Fira: la d'un nou centre per a sensellar amb 58 llits, un espai amb 30 places per a persones que hagin d'estar en aïllament que gestionarà Sant Joan de Déu, un espai per a dones sense llar al Dos de Maig i un equipament de dutxes i bugaderia. A més, també llogarà durant dos mesos 200 apartaments turístics que destinarà prioritàriament a víctimes de la violència masclista, persones que ja vivien en un pis social i n'han hagut de marxar o famílies estrangeres que s'hagi quedat al carrer. El consistori també ha explicat que ha posat dues ambulàncies, un metge i set infermers del seu cos de bombers a disposició del sistema sanitari, a més d'un altre infermer de la Guàrdia Urbana.

Pel que fa a les inspeccions per controlar que es compleix el confinament,la Guàrdia Urbana –que ja té deu agents amb coronavirus– ha sancionat fins ara 7.169 persones. Però el tinent d'alcalde de l'àrea ha assegurat que els conflictes de convivència, que s'havien disparat la setmana passada, han anat a menys i que s'ha posat en marxa un servei de mediació per a aquests casos. El que continua donant-se, segons Batlle, és el problema dels excrements de gossos abandonats al carrer. Batlle també ha lamentat que aquest matí, amb la pluja, el trànsit a la ciutat no ha baixat tant com seria desitjable.