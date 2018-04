Colau acusa els partits de l'oposició de canviar el vot a última hora per dinamitar la multiconsulta

Després que l'oposició tombés ahir el projecte d'enllaç dels tramvies que l'equip d'Ada Colau portava a votació i la multiconsulta ciutadana que s'havia de celebrar a la primavera a la ciutat, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha confessat, en una entrevista a RAC 1, que el d'ahir va ser el "ple més trist" del mandat i ha acusat els grups de l'oposició d'actuar guiats pel "partidisme" i oposar-se als interessos de la ciutadania. Colau ha remarcat que el que es tomba no són els projectes del seu govern, sinó "de moltíssima gent" que defensa iniciatives com la connexió dels tramvies —ha admès que està "descartada" per a aquest mandat— o la votació sobre la municipalització de l'aigua que s'havia d'incloure a la multiconsulta. Colau ha assegurat que el seu equip donava per fet el bloqueig al tramvia, perquè sabia que el cap de files d'ERC, Alfred Bosch, bloquejaria el projecte, però que no preveien el 'no' a la gran consulta ciutadana: "Em va semblar el pitjor exemple de la política partidista". Segons Colau, els grups van canviar de vot a l'últim moment.

L'alcaldessa ha lamentat que es trunqui la feina de les entitats que havien recollit milers de signatures —26.000 en el cas de les que volien preguntar sobre la municipalització de l'aigua— i ha estat especialment crítica amb el paper de la CUP, que va votar en contra de preguntar sobre la municipalització de l'aigua. Segons l'alcaldessa, aquesta negativa va fer que el PSC i el PDECat, que tenien previst abstenir-se o votar a favor de la proposta, se sentissin "legitimats" per passar-se al 'no' i bloquejar, d'aquesta manera, un altre projecte de Barcelona en Comú. Colau ha lamentat que precisament la CUP, que ha "defensat el referèndum a capa i espasa" i que té com a "raó de ser" funcionar com a altaveu dels moviment socials, s'oposi a aquesta forma de democràcia directa. L'alcaldessa els ha acusat d'actuar des del "paternalisme" per haver dit a les entitats el que han de fer, després que ahir els anticapitalistes justifiquessin el seu vot negatiu pel fet que BComú ja portava al programa la municipalització de l'aigua i que la consulta era una maniobra per perdre temps.

L'alcaldessa també ha assenyalat especialment el PDECat, a qui ha acusat de canviar el sentit del vot a l'últim moment: "Porten anys defensant un referèndum i a l'últim moment van dir que la consulta no tenia prou garanties. Una consulta que no era de la Colau, sinó de moviments socials. És una falta de respecte cap a la ciutadania".

Colau ha reiterat que la negativa a la multiconsulta només s'explica pels interessos "partidistes" i per les pressions d'Agbar per evitar-la, i ha dit que, en aquest cas, el seu equip no pot fer autocrítica perquè tot estava parlat amb els grups i s'havia treballat des de fa temps. "Alguns partits es va convertir en còmplices de l'atac a la sobirania municipal d'Agbar", ha criticat.

Pel que fa a l'oposició al projecte de tramvia, Colau ha admès que la connexió es dona per "descartada" aquest mandat, tot i que hi seguiran treballant. "Està més a prop que mai", ha dit. Tot i admetre que dies com el d'ahir son difícils, l'alcaldessa s'ha mostrat convençuda de presentar-se a la reelecció.