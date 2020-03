Colau frena la polèmica reformulació de les escoles de música

L'anunci que el govern d'Ada Colau havia dissenyat un nou model per a les escoles municipals de música i que seria d'aplicació immediata als tres centres que funcionen a mb gestió externalitzada, on es preveia que els canvis s'incloguessin en la nova licitació i s'apliquessin el curs que ve, va revoltar els cinc centres de la ciutat. S'oposaven a mesures com poder donar servei a més alumnes i, a canvi, reduir el nombre de classes particulars i fomentar les sessions de grup. El nou model també preveia que aquestes escoles oferissin classes de teatre i de dansa. Les famílies que ja porten els seus fills a aquests centres van rebutjar, d'arrel, el canvi plantejat i, sobretot, que s'haguessin anunciat sense el consens de les direccions –que s'ho van trobar per sorpresa i ara el govern de Colau ha anunciat que rectifica i que vol obrir un període de diàleg amb la comunitat educativa del sector–. Per això, proposarà a la pròxima reunió del consell rector de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), la del 24 de març, que aturi la licitació de les escoles Can Ponsic, Can Fargues i Nou Barris. El que es plantejarà és una pròrroga de les concessions actuals fins que no s'arribi a un consens sobre com encarar el nou model.

Menys classes particulars i estudis de teatre i dansa: els canvis de Colau que revolten les escoles de música

El tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats, i la comissionada d'Educació, Maria Truñó, van començar, després de la polèmica, una ronda de reunions amb les famílies i les direccions de les cinc escoles municipals de música per parlar sobre el canvi de model i el nou procés de licitació. I ara, si s'accepta la pròrroga, estiraran aquest debat amb l'objectiu de convocar la nova licitació a la tardor i que sigui vigent a partir del curs 2021-2022. Des de l'oposició, grups com Junts per Catalunya ja han celebrat la decisió d'aturar el pla previst.

Els responsables municipals defensen que a les noves escoles tinguin més pes les sessions de grup i, també, flexibilitzar els estudis perquè no sigui necessari que la càrrega d'hores augmenti a mesura que s'avanci en la formació. Això vol dir que, de manera progressiva, els estudis s'organitzaran segons la intensitat de la dedicació i no segons l'edat o el nivell. S'establiran tres modalitats: una d'iniciació amb enfocament multidisciplinari (pensada per al 20% dels alumnes), una de pràctica instrumental en grup de diferents edats (70%) i una tercera d'estudis de formació avançada i d'aprofundiment que implicarà més dedicació lectiva (10%). Per a les famílies, però, això suposa un "atac" a la qualitat del model.