Barcelona tanca els casals de gent gran i reforça la teleassistència

Barcelona es prepara per intentar frenar l'avenç del coronavirus i, de moment, per protegir la seva població més vulnerable, ja ha pres decisions com tancar els 58 casals de gent gran de la ciutat, anul·lar les activitats enfocades a aquest col·lectiu que es facin en biblioteques i centres cívics i reforçar el servei de teleassistència. A més, també s'ajornen els esdeveniments de més de 1.000 persones i es demana als equipaments que redueixin a un terç el seu aforament habitual per evitar els contactes.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, però, ha fet una crida general a tothom a "abaixar el ritme de la ciutat" i posposar dues setmanes tots aquells actes col·lectius, reunions i viatges que no siguin imprescindibles. El consistori, de fet, cancel·larà activitats com els consells de barri i les audiències públiques i demà té prevista una trobada amb els operadors del transport públic per estudiar mesures com millorar-ne la higiene i la freqüència de pas i intentar esglaonar les hores d'entrada i sortida de les empreses. A la reunió hi assistiran representants de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Catalunya entra en fase d'alerta i prohibeix les concentracions de més de 1.000 persones

L’alcaldessa ha comparegut després que l'Estat i la Generalitat hagin informat de noves mesures i d'un canvi de fase pel que fa al coronavirus, i ha assegurat que el consistori actua de manera "totalment coordinada" amb les dues administracions i que aplicarà les mesures anunciades a partir de demà. Colau ha demanat a tothom que, pensant en el col·lectiu, col·labori per "abaixar el ritme de la ciutat durant dues setmanes". "Compartim els dos objectius: protegir la població vulnerable i contenir els contagis per evitar que hi hagi més risc per als vulnerables i per no saturar els serveis mèdics", ha defensat l'alcaldessa. Per això, ha dit, l'Ajuntament aprofundirà en les mesures des de la "proximitat i l’empatia", i ha agraït totes aquelles iniciatives ciutadanes enfocades a tenir cura de les persones grans perquè no hagin de sortir de casa.

"L’afectació no és individual sinó col·lectiva", ha dit l'alcaldessa per demanar a tothom que ajorni l'activitat que no sigui imprescindible per intentar evitar al màxim que el virus es propagui. "Ens hem de cuidar els uns als altres", ha defensat Colau, que ha remarcat que la situació és "excepcional" perquè s'ha de contenir un virus nou pel qual encara no es té vacuna. La prioritat ha de ser -ha deixat clar- protegir els més vulnerables i reduir els contagis.

A banda del tancament de casals de gent gran, la regidora de Salut, Gemma Tarafa, també ha anunciat un reforç de la teleassistència per atendre la gent gran que, fins ara, tenia una vida activa, que es veurà afectada per les restriccions. Es faran tr ucades proactives a les seves 100.000 persones usuàries. "Hem d'abaixar el ritme de la ciutat sense aturar-la", ha defensat la regidora.

Quatre regidors en quarantena

L'Ajuntament de Barcelona té tres casos de coronavirus entre els seus treballadors i 70 persones en aïllament domiciliari per haver estat en contacte amb els afectats. Fins ara estaven en quarantena el tinent d'alcalde Jaume Collboni i els regidors Jordi Martí i Montse Ballarín, però avui el consistori ha confirmat que la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, també està en quarantena. La regidora de Salut ha explicat que tots ells estan treballant des de casa. De moment, no està previst tancar centres escolars més enllà de l'escola bressol Gràcia, on una treballadora va donar positiu en coronavirus.

"Lògic" ajornar el Saló de l'Ensenyament

Durant la roda de premsa, Colau ha considerat que seria "lògic" posposar el Saló de l'Ensenyament, que s'ha de celebrar aquest mes a la ciutat, i ha remarcat que té constància que des de la Fira ja s'estan estudiant altres dates.