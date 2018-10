Colau precinta obres de 'pisos rusc' perquè els considera "infrahabitatge"

L'Ajuntament de Barcelona ha precintat aquest dimecres les obres del carrer de la Constitució, al barri de la Bordeta, on es construïen els anomenats 'pisos rusc', de 2,6 metres quadrats.

El consistori considera "infrahabitatge" aquesta proposta d'habitatge, i el jutjat del contenciós administratiu número 7 de Barcelona n'ha autoritzat el precintat.

"Si escau, es procedirà a la retirada de maquinària i materials d'obra, així com a tall de serveis d'aigua, gas i electricitat", ha dit l'administració local en un comunicat.

El precintat s'ha fet, amb l'ajut de la Guàrdia Urbana, després que l'Ajuntament constatés l'incompliment de l'ordre de cessament de les obres, notificat el 21 de setembre i 29 d'octubre.

"L’Ajuntament de Barcelona es reitera en la il·legalitat d’aquesta tipologia d’infrahabitatge, ja que els inspectors han reconegut que els promotors estan desenvolupant petits habitacles residencials que no complirien de cap de les maneres la legislació vigent en matèria d’habitatge", ha explicat en nota oficial el consistori.

Segons l'expedient de la intervenció, els funcionaris hi han accedit a les 15.15 h i han procedit al tancament després de comprovar que no hi havia ningú a dins. Al responsable de l'empresa li ha sonat l'avís de l'alarma i se l'ha informat del tancament.

"Se li adverteix que les obres resten suspeses i que el trencament de precinte es pot considerar un delicte de desobediència", adverteix l'acta.