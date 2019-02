Colau pressiona el PSC per desencallar la funerària pública

En el tram final del mandat, l'equip d'Ada Colau està posant tota la carn a la graella per recuperar alguns dels projectes que no ha trobat aliats polítics per tirar endavant. Si l'últim ple evidenciava la majoria política per fer possible l'enllaç dels tramvies per la Diagonal, la CUP ha assegurat avui que té un acord amb el govern municipal que permetria recuperar el projecte de la funerària pública. Serà, això sí, amb canvis. Els anticapitalistes posen com a condició que es garanteixi que el 51% de les sales de vetlla siguin de propietat i gestió pública i, per això, la funerària, que tal com la va presentar inicialment l'equip de Colau havia de tenir el tanatori al cementiri de Montjuïc i comptar amb sis sales, es planteja ara operar en fins a tres tanatoris – Sant Andreu, el Poblenou i Montjuïc– i disposar d'entre 20 i 26 sales ja el 2022, segons ha detallat la CUP a partir del document negociat amb l'equip de Colau. I els anticapitalistes han deixat clar que la xifra podria créixer fins a les més de 60 sales el 2050, quan es recuperin les concessions de ls tanatoris dels cementiris de titularitat pública, cosa que el govern de Colau dona per feta.

ERC, que també havia demanat que el projecte fos més ambiciós i inclogués més sales de vetlla pública, havia instat aquesta setmana a recuperar la iniciativa –tot i que avui els republicans s'han mostrat sorpresos pels canvis anunciats per la CUP– i els dos regidors no adscrits estan disposats a votar-hi a favor ja en el ple d'aquest mes, però el projecte encara necessita algun suport més per sumar la majoria. I l'equip de Colau apunta clarament al PSC, amb qui, recorda, van començar a dissenyar el projecte quan compartien govern. El regidor de Presidència, Eloi Badia, que ha comparegut després que la CUP llancés l'anunci de l'acord, ha deixat clar que, en qualsevol cas, el que vota el ple és el projecte i que després s'haurà de definir si es fa en un sol tanatori més gran, com es preveia inicialment, o en tres, i amb quantes sales de vetlla.

Badia ha deixat clar, això sí, que el seu equip té previst recuperar les concessions dels tanatoris de Sant Andreu, el Poblenou i Montjuïc, que actualment gestiona Serveis Funeraris, quan vencin, entre els anys 2048 i 2050. El regidor ha detallat que van encarregar un informe a Barcelona Serveis Municipals per estudiar el valor actual del 15% de les accions que el consistori té a Serveis Funeraris i que el resultat ha aconsellat vendre aquesta part, i ha recordat que el projecte inicial de la funerària pública ja incloïa fer aquest pas, que ara, diu, és "quasi un imperatiu financer".

El govern municipal també ha analitzat la via, apuntada pel PDECat, de comprar el tanatori de Collserola, però ha desestimat aquesta opció perquè, segons Badia, el preu que els demanen és d'entre 25 i 30 milions, que superen de llarg els deu fixats com a sostre pel consistori. L'equip de Colau també ha fet un informe sobre les tarifes funeràries que conclou que el 70% dels barcelonins, els que contracten el servei amb Mèmora, continuen pagant més de 6.000 euos per un funeral i que els que el contracten amb Altima paguen, de mitjana, menys de 5.000 euros, cosa que també queda lluny dels 3.000 que es marquen com a objectiu. I, a més, Badia ha recordat que la síndica de la ciutat va recollir en el seu informe anual males praxis de les empreses funeràries en la contractació de serveis.

Per tot plegat, el regidor de Presidència ha insistit que el seu equip té clar que el projecte, que no formava part del programa electoral dels comuns, sí que s'ha convertit en una prioritat i ha de tirar endavant. Per això, ha fet una crida a tots els grups, i de manera molt directa al PSC, a donar suport a la mesura. El cap de files dels socialistes, Jaume Collboni, al seu torn, ha recelat d'anar de la mà de la CUP en el projecte i ha exigit "rigor" al govern, a qui ha acusat d'estar intentant recuperar tots els temes pendents a correcuita. També ERC ha atacat en aquesta mateixa línia i ha acusat l'alcaldessa de tenir pressa ara per "fer coses que han estat paralitzades pel seu propi govern".

El projecte de construir tres tanatoris suposa, segons es recull en el document municipal, una inversió de 15,9 milions per aixecar els tres nous edificis sobre terrenys municipals. El pla preveu que un màxim del 30% de les sales les puguin llogar operadors privats, tot i que perquè aquest pas sigui possible cal que s'aprovi la llei catalana que ho regula. Els preus de la funerària seran un 30% inferiors als actuals.

Les primeres sis sales es construirien el 2020 i la resta es desplegaran fins al 2022. Es preveuen 8 sales a Sant Andreu, 10 al Poblenou i 8 a Montjuïc. L'operació inclou la venda a Mèmora del 15% d'accions que el consistori té actualment de Serveis Funeraris, que es xifra en 28 milions d'euros. En aquest moment, la companyia es podria plantejar, segons considera el govern municipal, la venda d'algun dels seus actius, com el tanatori de Collserola, que actualment no li surt rendible. L'equip de Colau ja està parlant amb Mèmora d'aquesta opció, que suposaria la posada en marxa de 21 sales de vetlla. La negociació inicial, però, prèvia a la venda del 15% de Serveis Funeraris per part del consistori, no ha acostat posicions entre les dues parts..