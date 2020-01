Colau segella el pressupost del 2020 i espera que l'entesa s'estengui a Catalunya i Espanya

En plena tempesta política a Catalunya, el ple de Barcelona s'ha convertit avui en una mena de búnquer per aprovar, amb el suport més ampli de la història, el pressupost municipal per al 2020, el primer que Ada Colau aconsegueix tirar endavant per la via negociada d'ençà que és alcaldessa. Fins a 33 regidors dels 41 del ple han donat suport al document, que ha unit ERC i Junts per Catalunya en l'acord. El regidor de Pressupostos, Jordi Martí, ha celebrat l'àmplia entesa per assolir el pacte i ha agraït especialment a Junts per Catalunya que s'hi hagi sumat tenint en compte la distància ideològica que manté amb el govern municipal i que els seus cinc vots no eren imprescindibles per a l'aprovació. "Sospito que avui Joaquim Forn somriurà satisfet", ha assegurat Martí en referència a qui era el cap de files de la formació a Barcelona i que continua pres a Lledoners. El regidor també ha desitjat que el clima d'entesa escenificat al ple –l'"esperit Barcelona", ha dit– es pugui estendre a Catalunya i a Espanya: "Só n moments d'enviar missatges d'acord. Veient la votació d’avui ningú no diria que al nostre país hi ha un problema".

La mateixa alcaldessa s'ha reservat un torn de paraula que no estava previst per agrair la voluntat d'entesa i tota la feina feta pel seu equip per rubricar el pacte. "No només es fa possible un pressupost i una nova etapa de desbloqueig, sinó un pressupost que per primer cop supera els 3.000 milions d'euros i que involucra 33 regidors", ha apuntat, i després ha emfatitzat que també es necessiten pressupostos a Catalunya i a l'Estat: "Fa massa temps que tenim serveis bàsics al límit i cal mirada llarga". Colau ha demanat mantenir la "serenor" del ple per sortir del bloqueig. I ha confiat que, a partir d'ara, s'obri una nova etapa. La intervenció de l'alcaldessa ha quedat interrompuda per un home, des de la grada del públic, al crit de " Somos españoles".

El soci de govern, el PSC, també ha elogiat els "temps d'acord i de canvi" i ha recordat que Manuel Valls va permetre la formació del govern municipal i que ERC va fer possible la investidura espanyola. El líder socialista, Jaume Collboni, ha acusat PP i Cs d'haver-se atrinxerat en el bloqueig.

Barcelona validarà un pressupost de 3.033 milions

ERC, com a principal soci de l'acord, ha agraït el to de la negociació però ha deixat clar que, aprovat el pressupost, canviarà el seu rol per erigir-se com a força fiscalitzadora i garantir que el pacte es compleix. El cap de files republicà, Ernest Maragall, ha assegurat que ara "la confiança es transformarà en exigència". Elsa Artadi, en nom de Junts per Catalunya, ha reconegut que aquests no serien els pressupostos que hauria tirat endavant el seu partit, però ha defensat que no es volien quedar en el "no a tot" i ha remarcat "l'exercici de responsabilitat" de les quatre forces que han fet possible el pacte.

Barcelona encareix l'aparcament i farà pagar més a qui més contamina

Cs, Barcelona pel Canvi i PP han votat en contra del pressupost, que s'eleva fins als 3.033 milions d'euros, i han estat sigut durs amb els termes de l'entesa i, sobretot, amb com s'ha negociat. "És un canvi de cromos", ha assegurat la líder de Cs, Luz Guilarte, en referència a la negociació en paral·lel dels comptes de la ciutat i els del Govern. També ha criticat la pujada de taxes –just abans el ple havia aprovat les noves tarifes de l'àrea blava i verda– i ha exigit als de Colau que reclamin al Govern els milions que deu a la ciutat. Guilarte ha lamentat que Colau no els cités a negociar fins a moments després d'anunciar l'acord amb les forces independentistes. També Josep Bou, del PP, ha criticat aspectes com la pujada aprovada de l'IBI o dels preus de l'aparcament i les terrasses. "De 12 taules en quedaran 6 i un xicot anirà al carrer", ha aventurat, en referència als cambrers.

Manuel Valls, que ja havia avançat aquesta setmana que el seu grup descartava l'abstenció, ha criticat aspectes com la política d'habitatge i especialment la reserva del 30% de les noves promocions a pisos socials. El cap de files de Barcelona pel Canvi també ha criticat la pujada de taxes. "Aquest pressupost no reflecteix un veritable projecte de futur. No hi ha visió metropolitana", ha lamentat. L'ex primer ministre francès ha sigut especialment crític amb el PSC i amb la "manera de negociar del tripartit" i ha acusat el govern d'haver-los exclòs de les converses. El govern li ha recordat en el torn final que la seva política fiscal és oposada a la que ells defensen i que el seu grup representa només dos dels 41 regidors del plenari.