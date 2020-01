Acord a quatre per als pressupostos de Barcelona

Moment històric i canvi de fase política. Aquestes són les dues expressions que ha repetit més Ada Colau, satisfeta després d'encapçalar, com a alcaldessa, l'acte de presentació de l'acord assolit per als pressupostos de Barcelona del 2020. Una entesa que implica quatre forces –les dues de govern, Barcelona en Comú i PSC, i els dos grups independentistes, ERC i JxCat– i que suma 33 dels 41 regidors del consistori. L'acord, que passarà dimecres per comissió i pel ple de finals de mes, dona cos als primers pressupostos que Colau aconsegueix aprovar per la via ordinària, sense necessitat de qüestions de confiança, des que és alcaldessa. I, com han detallat tots els implicats, ha d'anar enllà del que són purament els pressupostos d'un any. "És més que un acord de pressupostos, és l'inici d'una nova etapa de política útil, diàleg i acords", ha remarcat l'alcaldessa moments després que el Govern fes públic l'acord amb Catalunya en Comú per als comptes de la Generalitat -amb els mateixos implicats, però sense el PSC. Queda lluny ara la paret amb què van topar bona part dels projectes municipals el mandat passat, quan els comuns governaven amb només 11 regidors. Ara, amb 18 i un pacte de pressupostos amb molt de consens, el govern municipal preveu accelerar projectes com la reforma de la Rambla i la Via Laietana o l'extensió de les sueprilles.

Que els pressupostos de Barcelona anirien endavant ja va quedar clar divendres quan, després d'una última reunió, l'alcaldessa Ada Colau i el cap de files d'ERC a la ciutat, Ernest Maragall, van donar per fet el pacte i van assegurar que només quedaven alguns serrells per resoldre. El pilar principal del pacte era que comuns i socialistes havien acceptat la proposta dels republicans d'incrementar en cent milions el capítol d'inversions, cosa que situa el pressupost municipal, per primera vegada, per sobre dels 3.000 milions d'euros. El compromís pactat és destinar aquesta quantitat a habitatge –s'hi destinaran 50 milions més amb l'objectiu de reduir la llista d'espera de la Mesa d'Emergència– i a fer front a l'emergència climàtica –es preveu un augment de 50 milions per a projectes com la rehabilitació energètica dels edificis–. I el que s'ha confirmat avui és que Junts per Catalunya, que fins ara havia confirmat que mantenia converses discretes amb el govern, també s'ha sumat al pacte. Hi ha incorporat projectes com el d'insistir en la renaturalització de la ciutat, un capítol al qual es destinaran 30 milions d'euros, una nova superilla a la Bonanova o el projecte per a la ronda Sant Antoni.

"Entenem la necessitat que hi hagi pressupostos a la ciutat i a la Generalitat", ha remarcat la cap de files del grup, Elsa Artadi, després d'agrair el tarannà negociador del govern i remarcar que ha acceptat el 75% de les al·legacions del seu grup. El govern en tenia prou amb els vots d'ERC per tirar endavant els pressupostos, però Junts per Catalunya s'ha sumat a la fotografia i ha declinat quedar-se al capdavant de l'oposició amb el grup de Manuel Valls, Ciutadans i el PP. Tot i la distància ideològica, el grup d'Artadi ha decidit sumar-se a l'acord.

De fet, els partits independentistes ja van facilitar al govern municipal l'aprovació de la pujada de taxes prevista en les ordenances fiscals i van acordar donar-se una mica més de temps per negociar els comptes del 2020 i, també, aspectes fiscals concrets, com el preu de les àrees blava i verda i el nou impost per a la recollida de residus. Ara, com ha insistit el líder republicà, Ernest Maragall, l'entesa ha d'anar molt més enllà del terreny dels pressupostos i incloure un "compromís d'acció política" que inclou, per exemple, exigir canvis en el finançament local o acordar qüestions referents a drets i llibertats del país que, de moment, no s'han concretat. "No és un acord només quantitatiu, hi ha compromisos que miren enllà", ha apuntat el líder d'ERC, que ha remarcat, això sí, que ara ja no hi ha excuses i que seran exigents en la liquidació del pressupost pactat.

Colau tanca l’any amb acord per a la pujada de taxes i el veto als cotxes contaminants

El socialista Jaume Collboni, que divendres no va participar en la reunió bilateral entre Colau i Maragall, ha remarcat que l'any que "simbòlicament" comença una nova dècada també representa un canvi de relacions al consistori, i ha posat en valor la voluntat de fer acords.

El primer tràmit que hauran de superar els comptes és la comissió municipal d'aquesta setmana. Després es discutiran i aprovaran en el ple de finals de mes. Seran els primers pressupostos que Colau aconsegueix aprovar per la via negociada des que és alcaldessa.

Inversions pactades

El pacte, que es donarà a conèixer al detall dimecres a la comissió d'Economia, inclou la pujada del preu de l'aparcament a l'espai públic, la nova taxa per a la recollida de residus i el recàrrec de la taxa turística de fins a quatre euros per persona i dia que ja s'ha aprovat. També es concreta que es crearà un fons d'inversió dotat amb 50 milions per fer més sostenible la ciutat, que servirà per finançar projectes com la implantació de plaques fotovoltaiques als sostres o estacions de càrrega ràpida per a vehicles elèctrics. També hi ha els 30 milions destinats a renaturalitzar la ciutat amb iniciatives com recuperar més interiors d'illa o impulsar els corredors verds.

L'entesa inclou dos programes estratègics pactats amb ERC, que són el del foment d'una ocupació de qualitat i una pla educatiu per als 0-3. Pel que fa a inversions, els republicans celebren haver-ne incorporat 30 de concretes i territorialitzades per districtes, com l'adquisició del solar del Talia, al Paral·lel o l'arranjament de la Casa de la Premsa. També es preveu començar, per fi, les reformes de la Rambla i la Via Laietana i acabar les obres del col·lector del Paral·lel, que ha de posar fi a les inundacions de la zona quan plou, entre d'altres.