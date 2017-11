Colau supera la primera prova gràcies a l'abstenció de PDECat, ERC i el PSC

El govern d'Ada Colau ja ha tastat aquesta tarda la dificultat que comporta governar la ciutat de Barcelona amb només 11 regidors. Però la primer aprova, la ha superat. La comissió d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, per molt poc, l'aprovació inicial dels pressupostos per al 2018 que havia proposat l'equip de Colau. Ara, la proposta de pressupostos se seguirà negociant per intentar que les abstencions es converteixin en vots a favor. La votació definitiva es farà durant el ple municipal del mes de desembre.

El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha defensat el text i ha assegurat que són "continuistes" respecte els que es van aprovar durant el primer any del mandat, amb els vots a favor del PSC, ERC i la CUP. Pisarello ha insistit que és una "proposta oberta": "Si avui s'aprova, podrem continuar debatent les setmanes properes", ha dit. I així serà. La regidora del PDECat, Sònia Recasens, ha anunciat l'"abstenció tècnica" del seu grup però ha deixat clar que no és cap "xec en blanc". Tot i així, Recasens ha dit: "Ens asseurem a parlar. Si avui votàvem en contra, el camí del diàleg quedava escapçat. Vam dir que el nostre grup s'asseuria a parlar i això és el que estem fent". Recasens també ha dit que "els trencaments no són una bona notícia, però aquest s'havia de produir", en referència a la sortida del govern del PSC, "el partit que ha fet una "defensa abrandada del 155".

A la votació també s'han abstingut els republicans. El líder d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha dit que hi ha "qüestions positives" a la proposta de pressupostos i ha celebrat que siguin uns comptes "expansius", que augmenten la despesa. Bosch també ha advertit que hi ha conceptes dels comptes que els provoquen "algunes preocupacions" i que caldrà seguir negociant "per avaluar si podem acabar estant d'acord". Però l'abstenció que més expectació ha despertat és la del PSC. Els socialistes havien pactat la proposta final amb BComú i la van aprovar la setmana passada en Comissió de Govern, però com ha recordat la regidora Montserrat Ballarín, per arribar a l'acord van haver de fer cessions. "Ara ens sentim lliures per defensar els pressupostos que considerem", ha dit. La regidora ha demanat que en la nova proposta de pressupostos es tingui en compte les repercussions del "procés independentista" que, segons ha dit, "està afectant greument l'economia de la ciutat, amb la fugida d'empreses i la caiguda del turisme".

Ciutadans i el PP hi han votat en contra i han centrat els seus atacs contra Ada Colau, a qui han acusat de passar de ser la "protagonista de l'ambigüitat a ser la principal actriu de l'independentisme", segons el regidor popular Javier Mulleras. Sobre el comptes, han criticar que no es rebaixin els impostos i les taxes.

Sortida del PSC

El tinent d'alcalde Jaume Collboni s'ha reunit aquest matí amb l'alcaldessa Ada Colau per decidir com ha de ser la sortida del PSC del govern municipal, tal com va decidir la militància de BComú, arran del suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155. Segons han acordat Colau i Collboni, el decret d'alcaldia per canviar l'equip de govern se signarà dijous. Els 11 de regidors de BComú s'hauran de repartir les carteres que actualment ocupen els regidors socialistes, com els districtes de l'Eixample, Sant Andreu, Sarrià-Sant Gervasi, i les àrees de Cultura, Promoció Econòmica, Comerç i Mercats, Patrimoni i Arquitectura i Joventut.