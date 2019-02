Colau refà per quart cop el projecte d’habitatge públic a Gràcia

La tercera, en aquest cas, no ha sigut la bona. L'equip de l'alcaldessa Ada Colau continua introduint modificacions al seu pla per aprofitar la desafectació urbanística dels i mmobles que es veien amenaçats per la possible prolongació de la rambla del Prat cap a la part històrica de la Vila de Gràcia – un projecte ara descartat– per crear habitatge públic al barri. El seu pla ha topat amb el mur dels veïns, que acusen els de Colau d'haver-lo dissenyat de manera precipitada per la imminència de les eleccions. I, des de la polèmica inicial, ha anat introduint modificacions per intentar salvar aquest fre. De moment, sense èxit.

El punt de la polèmica era i continua sent el bloc de pisos que es preveu al carrer de l'Àngel, que, com van denunciar els veïns, es dibuixava trepitjant un interior d'illa i amenaçant un plataner centenari. Des que els afectats van posar el crit al cel i van aconseguir frenar la tramitació del pla, que es volia portar a votació al gener, el govern de Colau ja els ha presentat tres propostes diferents i en té una quarta de dibuixada fruit de la negativa veïnal a acceptar la que els van presentar dilluns. Aquell últim dibuix, segons la plataforma Protegim l'Interior d’Illa continuava trepitjant espai verd i afectant el futur de l'arbre. El govern municipal, però, encara no ha donat detalls de com serà la quarta proposta que ja està dibuixant i que té previst discutir amb els veïns amb l'objectiu d'aprovar el projecte en el ple del mes de març. La plataforma, amb tot, no ha sigut informada encara que s'estigui preparant un nou plànol i només té el compromís municipal d'escoltar, de nou, el seu punt de vista abans de fer nous anuncis.

El pla, tal com el presentava inicialment el govern, preveia aixecar divuit pisos al carrer de l'Àngel, que amb la modificació urbanística deixa de ser un cul de sac i s'obre per arribar al carrer Astúries, i els plantejava com un bloc de planta baixa més tres pisos, però com que l'amplada de la via no permet tanta alçada es feia entrant la construcció prop de nou metres cap a l'interior d'illa i creant una mena de queixal a la línia de façana. Els veïns es van oposar a aquell dibuix i la segona proposta, que ja preveia quinze pisos i no divuit, deixava l'edifici a línia de façana amb planta baixa més una –que és el que permet el planejament– i enretirava cap a dins les dues plantes superiors. Però la plataforma veïnal mantenia que es tractava d'un "nyap" i que no es garantia la continuïtat ni de l'arbre ni d'usos com el del centre infantil que veia afectat el seu pati.

Fre al polèmic pla de Colau per fer pisos protegits a Gràcia

Dilluns el govern municipal es va tornar a reunir amb els veïns i els va presentar la proposta número tres. El resultat va ser el mateix. La plataforma continua defensant que la proposta, que ara es dibuixa en forma d'ela amb un edifici que entra més endins que l’altre, continua atacant l'estètica del barri i no respecta l'arbre. El consistori ja treballa en el dibuix número quatre.

L’última proposta que s'havia presentat als veïns, la de dilluns, continuava entrant 24,4 metres cap a l'interior d'illa, segons un portaveu de la plataforma, que denuncia, a més, que suposa la mort de l’arbre. Amb aquest dibuix ja es passava dels divuit pisos inicials a tretze, però segons els veïns es plantejaven micropisos d’entre 36 i 50 metres quadrats amb un màxim de dues habitacions i els costos, tenint en compte les expropiacions, eren "elevadíssims". Per això, insten el govern a deixar el pla de desafectació de la rambla del Prat per al mandat que ve, per mirar-lo amb temps, però demanen que sigui una de les primeres qüestions a abordar. "Que no s’eternitzi", demanen.