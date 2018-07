Colau diu que no es "vetarà" ningú que es vulgui solidaritzar amb les víctimes del 17-A

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit avui que "no s'exclourà ningú" de l'acte d'homenatge a les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost, però ha remarcat que no vol que cap institució en sigui protagonista. "Les institucions hem d'estar en segon pla", ha remarcat Colau després de la polèmica perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, va defensar que la decisió sobre si es convidaria el rei Felip VI o no era de l'Ajuntament.

En una entrevista a la Cadena SER, l'alcaldessa ha deixat clar que "els protagonistes han de ser les víctimes i les seves famílies" i que "Barcelona no vetarà ningú que es vulgui solidaritzar amb les víctimes".

Colau ha assenyalat que "seria una indecència moral generar qualsevol mena de polèmica" i que les institucions hauran de "posar-se d'acord" per no fomentar-les.

"No alimentaré cap polèmica", ha repetit diverses vegades Colau, que ha advertit que "s'ha polititzat el tema del terrorisme en altres punts i s'han enfosquit els aniversaris". D'aquí la decisió que en aquesta ocasió no hi hagi parlaments polítics.