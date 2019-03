Colau reclama des de Brussel·les un impost europeu contra l'especulació immobiliària

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha proposat aquest dimarts crear un impost europeu contra l'especulació immobiliària. Segons ha explicat en una trobada de ciutats a Brussel·les, Barcelona defensa aquesta mesura i algunes altres, com ara prohibir els visats d'or i impulsar un "pla de rescat" europeu als barris per a projectes de regeneració urbana. "Volem cridar l'atenció als estats i que es tingui en compte, en el context europeu i d'eleccions, que és prioritari que Europa no miri cap a una altra banda i es prengui seriosament frenar l'especulació a les ciutats", ha reclamat.

Colau ha demanat als membres de la UE més actuació per fer front a l'especulació immobiliària: "Estem reclamant que els estats facin més". En la trobada, l'alcaldessa s'ha adreçat a l'Estat per demanar-li que augmenti fins a l'1,5% del PIB la despesa pública en habitatge, a més de regular els lloguers.

Tot i que ha admès que la Unió Europea no té competències en habitatge, l'alcaldessa ha recordat que "sí que en té en l'àmbit financer i econòmic". En aquest context, ha valorat que la proposta d'un impost europeu a l'especulació és una mesura "innovadora" i "valenta" que sí que es podria impulsar. "És a dir, llançar el missatge clar que amb els béns immobles no es pot especular, es pot fer un negoci però controlat", ha matisat. Segons Colau, és una "vergonya" que a Europa es permetin els visats d'or, a través dels quals "gent rica acaba aconseguint drets de ciutadania". "Coses com aquesta sí són competència de la UE", ha conclòs.

Sobre la possibilitat de dotar els barris de plans de rescat, l'alcaldessa de Barcelona ha explicat que la UE ja compta actualment amb fons per fer plans de "regeneració urbana". Amb tot, ha apuntat, "no estan prou dotats ni prioritzats".

Colau ha llançat aquestes propostes en el marc de la cimera que Eurocities, la principal xarxa de ciutats europees, fa a Brussel·les coincidint amb el Consell Europeu de caps d'estat i de govern d'aquest dimecres, amb l'objectiu de "fixar l'agenda urbana dels anys vinents". "Des d'Eurocities hem decidit impulsar un manifest i tornem a dir als estats que tenen grans objectius i reptes que han de resoldre, i que no podran fer-ho sense les ciutats", ha explicat Colau en relació amb afers com la gentrificació i el canvi climàtic.