Colau engega el redibuix de l'Eixample amb eixos pacificats

Pacificar un de cada tres carrers de la trama de l'Eixample. És el repte que es planteja, a llarg termini, el govern d'Ada Colau. Descartat el model inicial de superilla que es va provar al Poblenou, amb un bucle que expulsava el trànsit interior, el govern municipal opta ara per estendre el dibuix que es va aplicar al barri de Sant Antoni amb la pacificació, sense cap canvi de sentit, del carrer Borrell i l'impuls de les anomenades supercruïlles a la confluència amb Tamarit i Parlament. Ara el pas següent serà allargar aquest dibuix del carrer Borrell per sobre de la Gran Via, on està previst estructurar la superilla del carrer Consell de Cent, al voltant de l'espai Germanetes que, juntament amb Girona, seran uns dels primers eixos a pacificar-se. De moment, el govern municipal assegura que només té aprovat el projecte per intervenir al carrer Girona, on ja s'ha acordat el pla d'usos per regular les activitats que s'hi admetran a partir d'ara, i que la resta de vies estan en debat.

També s'estudien propostes com la de la plataforma Eixample Respira, que ha posat damunt la taula la urgència de treure carrils de vies que suporten molt de trànsit, com el carrer Aragó. "De moment tot avança molt lentament i té poca afectació. S'ha d'actuar sobre les autopistes urbanes per aconseguir canvis més significatius", reivindica el portaveu de la plataforma, Guille López. En el marc del procés participatiu per definir el full de ruta del districte, han començat a treballar en una proposta per retirar carrils o articular espai per al transport públic en aquestes artèries.

L'objectiu fixat pel govern municipal en la declaració d'emergència climàtica de la ciutat és guanyar quinze quilòmetres d'eixos verds els pròxims cinc anys. "El nostre horitzó és arribar a pacificar un de cada tres carrers", apunta la resposable d'Urbanisme, Janet Sanz, que remarca que no totes les primeres intervencions se circumscriuran al districte de l'Eixample, sinó que s'està definint un mapa de ciutat.

Aquest mandat el pla d'eixos verds podria suposar la pacificació del primer tram de Consell de Cent, el que va de Viladomat a Borrell –i on aquests dies ja han començat les obres per treure un carril al voltant de l'Institut Viladomat–, la del carrer Girona entre Còrsega i la ronda Sant Pere, i també la d'algun tram del carrer Provença. Tot i que inicialment la malla pintava de verd Rosselló, segons ha pogut saber aquest diari l'estudi de les connexions de trànsit amb punts com l'Estació de Sants fa més aconsellable l'elecció de Provença.

A més, també es preveu convertir en estructurals les actuacions que es van fer inicialment amb pintura i nou mobiliari a la superilla de Sant Antoni per estendre l'esquema aplicat a l'entorn del mercat, que era el germen de la superilla. Tenint en compte que cada tram de carrer que s'urbanitza amb obra fixa suposa una inversió superior al milió d'euros, el projecte de malla es planteja en un calendari de diversos mandats. La pacificació de vies de l'Eixample i projectes com el gran parc de l'avinguda de Roma van ser algunes de les iniciatives urbanístiques que va posar en valor Colau durant la campanya electoral. L'alcaldessa també va anunciar un procés participatiu per treure trànsit de la Gran Via que, de moment, no s'ha concretat. El primer pas en la direcció de pacificar espais va ser l'anunci d'un programa per reduir trànsit al voltant de les escoles i, després, el pla per fer talls circulatoris un cop al mes en vies com el carrer Aragó.

Sobre el paper, el que plantejava inicialment l'equip d'urbanisme era pacificar vies com Provença, Rosselló, Consell de Cent, Ausiàs March, Rocafort, Casanova, Girona i Sicília. En vertical i en horitzontal, amb la idea que a les cruïlles es generin places. És a dir, reproduir a gran escala el model que ja està en marxa al barri de Sant Antoni. El govern municipal tenia previst concretar el seu projecte aquesta setmana, però la necessitat de reduir actes públics i de complir amb els confinaments han fet saltar pels aires la programació.

Pendents de la Model

També s'ha anul·lat l'acte en què estava previst donar a conèixer quin dels sis equips finalistes es farà càrrec del projecte de transformació de l'antiga presó Model, a l'Eixample. La previsió és ara que, quan es restableixi la normalitat, es trobi una data per ensenyar el dibuix guanyador i els canvis que suposa respecte a l'esquema que va resultar del procés participatiu. La idea era convertir les antigues galeries en una mena de passatges amb els equipaments i els habitatges. La previsió inicial era que el guanyador del concurs se sabés al final del 2019, però el calendari s'ha anat allargant. I, de moment, no hi ha una data per a l'exposició dels projectes finalistes, que es farà a la mateixa Model.