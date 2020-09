Colau reivindica una Mercè "difícil": "La ciutat necessita més que mai la cultura"

El pregó reivindicatiu del pallasso Tortell Poltrona, que va provocar la indignació de Manuel Valls i Cs, va donar ahir el tret de sortida a unes festes de la Mercè atípiques, marcades per la pandèmia, que han mantingut part de la programació amb el requisit de demanar cita prèvia. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicat aquest dijous la festa en un moment "complicat" i "molt difícil" per la pandèmia. "La ciutat no es pot aturar i necessita més que mai la cultura", ha assegurat en arribar al Toc de la Mercè, que enguany s'ha celebrat en un format diferent al Moll de la Fusta.

L'alcaldessa ha fet també una crida a la "responsabilitat" per gaudir de les més de 350 activitats culturals programades en una Mercè "de pandèmia" i "atípica", en declaracions recollides per l'ACN. Colau ha agraït el pregó fet per Tortell Poltrona i l'ha qualificat de "magnífic". "Tenia de tot, molta emoció, reflexió crítica, biografia barcelonina, música, cultura…", ha dit.