Colau reorienta el Saló de la Infància i vol que l'entrada costi la meitat

Canvis al Saló de la Infància de Barcelona. Si l'any passat es va celebrar, per primera vegada, sense presència de militars ni policia, aquest any el govern d'Ada Colau es replanteja aquesta cita nadalenca de dalt a baix. L'objectiu, com ha explicat la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, és fer-lo més assequible -la voluntat és reduir a la meitat el preu de l'entrada, que en l'última edició era de 12 euros- i fer-ne una reinterpretació pedagògica, com ha avançat RAC1. El nou espai es rebatejarà com a Ciutat dels Somnis i el consistori vol que les diferents professions que treballen amb la Fira, el recinte on s'organitza el Saló, hi portin la seva proposta pedagògica. També es vol reduir la durada de l'esdeveniment.

L'Ajuntament de Barcelona reconvertirà el Festival de la Infància en la Ciutat dels Somnis, un espai perquè els nens experimentin què volen ser de grans, amb un enfocament més formatiu que lúdic. El govern de l'alcaldessa Ada Colau ha fet aquesta proposta a la Fira de Barcelona per actualitzar, reforçar i dotar de més actualitat aquest saló, que és una cita nadalenca per als nens barcelonins des de fa 53 anys.

La regidora d'Infància, Carmen Andrés, ha assegurat a RAC1 que "no desapareix el Festival de la Infància" i "no és una ruptura amb res, sinó recollir una trajectòria de 53 anys i garantir que sigui viable i actual, que estigui vinculada a la ciutat, als sectors econòmics, i que tots hi puguin participar".

Andrés ha explicat que l'objectiu de la reconversió és que el saló "reuneixi més famílies, a més de posar en valor totes les coses positives des del punt de vista educatiu que té", i també que tingui un preu més assequible.

"Tots el coneixerem com el Festival de la Infància, però la temàtica serà la Ciutat dels Somnis. El que volem és reproduir una ciutat amb els espais que té, on l'Ajuntament ocuparà la plaça central d'aquest saló i on els nens jugaran en l'aventura d'experimentar oficis", ha explicat.

Carmen Andrés ha precisat que es reproduirà una ciutat amb un format més actual, en què continuaran els expositors i les tradicionals gimcanes vinculades als dotze sectors econòmics més importants del país i de la ciutat. També ha assenyalat la necessitat de millorar la infraestructura i reduir el preu de l'entrada, que en l'última edició va ser de 12 euros per persona.