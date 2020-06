Colau reprèn la cerca d'un soci privat per construir 4.500 pisos de lloguer assequible

Segon intent de vertebrar un operador público-privat per a la construcció de 4.500 habitatges de lloguer assequible a Barcelona i l'àrea metropolitana. Després que el mandat passat el concurs per incorporar un soci privat a l'operador quedés desert, l'Ajuntament ha refet els plecs de la proposta per sumar un soci privat a Habitatge Metròpolis Barcelona i començar a construir les noves promocions, que es calcula que podran allotjar entre 11.000 i 12.000 persones. Els nous plecs del projecte han passat aquest dimecres per la comissió de Drets Socials del consistori, on els grups de l'oposició han preferit no pronunciar encara el seu vot i esperar-se al plenari de finals de mes, que és on s'haurà d'aprovar el projecte. De moment, només Junts per Catalunya hi ha votat a favor. Els grups han acusat l'equip de Colau d'haver generat desconfiança en el sector privat –han atribuït a això el fracàs de la primera proposta– i de no haver portat el projecte a aprovació a l'Àrea Metropolitana, com ha remarcat ERC.

La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha explicat que s'han flexibilitzat alguns termes del plec i que el projecte "s'emmiralla" en iniciatives que han funcionat bé en altres països i que permeten fer "aflorar" el sector privat en la construcció de pisos assequibles. "Hem canviat el plec per fer-lo més atractiu", ha explicat. El total d'inversió que haurà de fer el soci privat al llarg del les quatre etapes del projecte, entre el 2021 i el 2024, és d'un mínim de 58 milions i un màxim de 104.

L'adjudicació es farà a través d'un procediment negociat amb publicitat. "Esperem que ara tot funcioni", ha defensat la regidora durant la comissió. La resta de grups han demanat conèixer millor els detalls del plec abans de validar-lo, tot i manifestar el seu suport al projecte de l'ens público-privat per accelerar la construcció d'habitatge assequible.

"Estem convençuts que sense col·laboració privada no ens en sortirem", ha apuntat Neus Munté, de Junts per Catalunya, que ha manifestat la seva "preocupació" per les dificultat que està suposant trobar un soci privat. "Sentir el Govern parlar de la necessària participació del sector privat ens fa molt feliç", ha afegit en la mateixa línia Eva Parera, de Barcelona pel Canvi.