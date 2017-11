Colau retira la pancarta pels presos polítics

La plaça de Sant Jaume de Barcelona es va despertar ahir sense la pancarta que, des del 2 de novembre -quan es va dictar presó per a mig Govern-, demanava la llibertat dels presos polítics. La Junta Electoral de Barcelona va ordenar aquest diumenge al consistori que retirés la pancarta que tenia a la façana amb l’escrit “Llibertat presos polítics” i tots els eslògans i cartells d’aquest tipus que estiguin penjats als edificis i dependències municipals. La prohibició, però, no afecta -com a mínim, de moment- la iniciativa d’il·luminar de groc fonts i edificis públics en protesta pels presos polítics, tot i que el PP va demanar ahir a la Junta Electoral que també ho prohibeixi i Cs va avisar que també ho recorrerà. Va ser Cs, de fet, el partit que va presentar el recurs contra la pancarta.

L’organisme electoral provincial va recordar al consistori que hi ha diversos partits que concorren a les eleccions del 21 de desembre amb candidats que actualment són a la presó, la petició de llibertat dels quals recullen en els seus programes electorals. Per aquesta raó, la Junta Electoral considera que la pancarta i qualsevol símbol semblant desfan la “neutralitat institucional” que ha de presidir el procés.

La cap de files de Cs a l’Ajuntament, Carina Mejías, va criticar que l’alcaldessa “no pot utilitzar l’Ajuntament com un instrument de propaganda política per posar-se al costat de l’independentisme”. Fonts municipals van explicar ahir que el consistori acatava la prohibició tot i no compartir-ne el fons i que l’autèntica “anomalia” de les pròximes eleccions “no són les pancartes, ni les expressions en contra de la judicialització de la política, sinó el fet que hi hagi diversos candidats en presó preventiva”. El portaveu del PDECat, Jaume Ciurana, va dir que el que hauria de determinar la Junta Electoral és “si és neutral tenir candidats a la presó o l’exili sense poder fer campanya”.

El PP, en canvi, vol anar més enllà i ha demanat a la Junta Electoral que ordeni a l’Ajuntament la retirada de la il·luminació groga de fonts i edificis públics, tal com va aprovar el ple com a mostra de suport al govern.