Colau acusa l'Estat i la Generalitat d'haver "deixat sol" l'Ajuntament amb el 'top manta'

És el torn de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que avui ha passat –com fan altres candidats a les municipals– pels esmorzars que organitzen els comerciants de la ciutat. El tema espinós de la sessió, tal com s'esperava, ha sigut el 'top manta'. Després de les crítiques dels representants d'alguns eixos comercials, l'alcaldessa ha retret a la Generalitat i a l'Estat que hagin deixat l'Ajuntament "sol" en la gestió d'aquest problema, que ha reiterat que no es resol només amb intervenció policial, i ha demanat que no es parli del conflicte com un problema entre manters i empresaris perquè, en molts casos, els primers no tenen papers ni els mateixos drets que els primers.

"Tothom ha de complir les mateixes regles i tenir els mateixos drets i oportunitats", ha remarcat. I ha apuntat que hi ha una qüestió policial que sobrepassa les competències municipals, que és el que s'enfoca als nivells superiors i no als venedors, i que ni la Generalitat ni el govern espanyol se n'encarreguen. També ha insistit en el fet que el problema té una dimensió social: "Són persones vulnerables i necessiten una sortida, la gent no desapareix".

Colau ha remarcat, en aquest sentit, que a través de Barcelona Activa han fet un centenar de plans d'ocupació i han ajudat a néixer una cooperativa pensada per a persones provinents de la venda ambulant irregular. I ha esmentat com a exemple el cas de Marie Faye, que dissabte recollia aquest diari. És una de les integrants de la nova cooperativa i assegura que, mentre feia de mantera, va rebre ofertes per fer de prostituta en festes a vaixells, però que no va voler renunciar als seus ideals per diners. "Avui treballa de manera regular", ha elogiat l'alcaldessa, que ha demanat no deshumanitzar les persones i ha criticat que la Generalitat, "amb més diners i més competències", no hagi fet cap pla d'ocupació.

Arran de les crítiques dels comerciants, l'alcaldessa ha exposat que s'ha aconseguit desallotjar l'intercanviador de la plaça Catalunya i ha apuntat que el problema del 'top manta' tampoc s'havia resolt en mandats anteriors. "Hem actuat més que ningú i hi ha administracions que estan fent deixadesa de funcions", ha etzibat.

Límits per als APEU

Colau també ha aprofitat la intervenció als esmorzars que organitzen Barcelona Oberta i la Fundació Barcelona Comerç per dir que estaria a favor de la creació de zones comercials público-privades, les anomenades APEU, que està dissenyant la Generalitat, sempre que "no generin desigualtats" ni acabin generant una "administració paral·lela" que tingui competències en temes com la seguretat, la il·luminació i la neteja. "És l'escull que ens queda per resoldre", ha reconegut. Colau ha evitat, d'aquesta manera, donar un suport rotund a la fórmula. Recela de la possibilitat que els eixos amb més capacitat econòmica puguin pagar-se serveis millors. N'elogia, en canvi, que sigui una fórmula que promou l'associacionisme.

Proposta per als baixos buits

En ple clima preelectoral, Colau ha anunciat la intenció d'intervenir, el mandat que ve, en els baixos buits de la ciutat. Segons un cens municipal, un 23% dels baixos estan en desús i en alguns barris el percentatge augmenta fins al 30%. Per això Barcelona en Comú vol invertir 30 milions per rehabilitar 150 d'aquests espais i complementar-ho amb la creació d'una borsa municipal d'espais cedits o adquirits a preus baixos que permeti donar-los un ús.

L'alcaldessa també ha carregat contra algunes de les promeses dels seus rivals, com la idea de crear grans esdeveniments com una Expo el 2030 –l'ha qualificat de "titular buit"– i la proposta de Manuel Valls de fer un gran augment d'agents de la Guàrdia Urbana, una mesura que Colau diu que s'ha de fer de manera progressiva.