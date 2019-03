Colau se suma a la vaga feminista

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat aquest dimecres que tant ella com les regidores i comissionades del govern municipal se sumaran a la vaga feminista d'aquest divendres pel Dia Internacional de la Dona. En declaracions als mitjans, Colau ha confiat que siguin un èxit la vaga i la manifestació –a les 18.30 hores a Gran Via amb Rocafort–, i ha explicat que acudirà a la marxa però que no es posarà a la capçalera, perquè el protagonisme ha de ser de totes les dones.

Així, ha fet una crida a evitar un ús partidista d'aquestes mobilitzacions, que són del conjunt de dones en la seva diversitat i pluralitat, segons l'alcaldessa: "No ha de ser un moment per fer campanya electoral". Colau ha destacat que no està previst el dret a vaga en càrrecs públics, però que és una "responsabilitat i una obligació" participar, com ja van fer les regidores i comissionades l'any passat, perquè els motius segueixen vigents.

"Ens segueixen matant. Ens segueixen violant. Ens segueixen agredint i discriminant", ha lamentat l'alcaldessa, que ha remarcat que es mantenen la violència cap a les dones i les desigualtats. Ha dit que és responsabilitat dels càrrecs electes donar visibilitat també a les dones que no poden participar a la vaga ni manifestar-se, incloent-hi les que han estat assassinades i les que no poden sumar-se per precarietat laboral i altres circumstàncies.