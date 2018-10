Colau prepara la substitució dels antiavalots de la Guàrdia Urbana per una unitat nova

L'Ajuntament de Barcelona ja prepara la substitució dels antiavalots de la Guàrdia Urbana per una unitat nova. Segons ha avançat el diari 'La Vanguardia', el consistori negocia amb els sindicats com aplicar aquesta mesura que forma part del seu pla director. Colau ha subratllat a Antena 3 que els antidisturbis no són competència de la Guàrdia Urbana, sinó dels Mossos d'Esquadra, i que, per tant, no tenia sentit que hi hagués una unitat dedicada a aquesta qüestió. Ha afegit que l'objectiu és transformar-la perquè sigui "moderna, professional i tingui funcions pròpies de la Urbana". Sobre la inseguretat al Raval, ha dit que espera que el conseller d'Interior rectifiqui i aprofiti la Junta Local de Seguretat de dijous per incorporar més Mossos a Barcelona.



Colau ha recordat que a principis del mandat es va aprovar un pla director de la Guàrdia Urbana que s'ha anat aplicant progressivament en diferents fases. S'està negociant ara amb els sindicats una mesura anunciada llavors, la substitució de la unitat antidisturbis per una de nova. I és que l'alcaldessa ha argumentat que la Urbana ja fa temps que no feia aquesta funció tot i mantenir una unitat específica amb aquest objectiu. El que es pretén ara és reorganitzar-la perquè s'ocupi d'emergències i altres funcions "adequades a les funcions específiques de la Guàrdia Urbana".



Sobre la inseguretat del Raval relacionada amb els furts i també amb els narcopisos, Colau ha insistit que la seguretat ciutadana és competència dels Mossos d'Esquadra, tot i que ha reivindicat que la Urbana "és qui més està actuant a Ciutat Vella". En aquest sentit, s'ha queixat que l'Ajuntament està incrementant la plantilla cada any, aquest estiu amb més d'un centenar d'agents, la meitat dels quals han anat a parar a aquest districte.



Després de recordar que el narcotràfic també és cosa dels Mossos, ha lamentat que el conseller d'Interior, Miquel Buch, rebutgés abans de l'estiu augmentar la plantilla dedicada a Barcelona, i ha dit que confia que rectifiqui aquest dijous, quan es reuneix la Junta Local de Seguretat. "Espero i confio que el conseller veurà, a la llum dels fets i del que diuen els veïns i els mateixos Mossos, i que és una evidència, que cal sumar nous efectius dels Mossos", ha indicat.



En tot cas, ha celebrat la col·laboració a peu de carrer dels dos cossos per lluitar contra els narcopisos, amb dues entrades per setmana.



En preguntar-li pels manters i per les crítiques del candidat a l'alcaldia Manuel Valls, li ha recordat que ell va tenir responsabilitats d'Interior a França i van augmentar els delictes en el seu mandat. Colau ha assenyalat que no té una gran valoració política al país veí i ha constatat que "encara hauria de demostrar amb fets que sigui competent".



Més territori i proximitat

En declaracions als mitjans a l'Ajuntament, el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, ha explicat que les funcions d'aquesta unitat passarien per atendre grans concentracions de masses, feines de suport a altres actuacions de la policia, temes mediambientals i suport a les unitats de barri. "Més territori i proximitat. Serà més proactiva, territorial i visible", ha conclòs.



Recasens ha apuntat que estan buscant amb els sindicats una fórmula que permeti que els agents que pertanyin ara a la unitat actual que s'hi vulguin quedar trobin una manera de fer-ho. Ara bé, alhora ha advertit que quan es fa una unitat d'aquest tipus sempre es requereix una formació adequada i uns requisits. "No és la idea de «Tothom fora», sinó de buscar fórmules d'encaix per a les persones que es vulguin mantenir", ha assenyalat.



La Unitat de Suport Policial (USP) té ara 150 efectius, però se'n preveuen més per a la nova, tot i que Recasens no n'ha concretat quants. El nom que de moment està sobre la taula és el d'Unitat de Reforç a la Proximitat i Emergències (URPE). Pel que fa al calendari, no ha volgut concretar més enllà de dir que la mesura estarà a punt d'aquí uns mesos, "no gaires". En preguntar-li si podria ser a principis d'any, ha respost que podria ser. Si no s'ha fet abans, ha afegit, és perquè els sindicats van demanar ocupar-se primer del conveni.



El sindicat CSIF ha considerat "aberrant" aquest "desmantellament", i ha acusat Colau de convertir Barcelona en "la ciutat més insegura de tot Espanya".