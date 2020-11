Colau supera el primer tràmit per aprovar els pressupostos del 2021

El govern de Barcelona ha superat el primer tràmit per a l'aprovació del pressupost per al 2021 amb els vots favorables de BComú i el PSC i l'abstenció generalitzada de l'oposició. La comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament ha donat llum verda per tirar endavant el debat: el projecte de pressupost es votarà definitivament en el ple del 23 de desembre. Tots els grups de l'oposició -ERC, JxCat, Cs, PP i Barcelona pel Canvi- han facilitat el primer pas de la tramitació amb una abstenció però han instat el govern de BComú i el PSC a negociar d'aquí al 23 de desembre i han advertit que el seu vot favorable final no està garantit.

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha destacat que és un projecte de pressupost "excepcional", de "creixement i expansió", en un any "excepcional". "El govern no ha volgut només que siguin uns pressupostos pal·liatius, sinó que siguin la base per la reactivació de la ciutat a partir de l'any vinent", ha dit. Per la seva banda, el regidor de Pressupostos i Presidència, Jordi Martí (BComú), ha començat la seva intervenció agraint la tasca de tots els partits per "la batalla política prèvia" a diferents nivells perquè l'Estat permetés als ajuntaments accedir als seus romanents o endeutar-se, entre d'altres. També ha volgut traslladar tranquil·litat a l'oposició afirmant que tot i ser un projecte expansiu no hi ha riscos. "No pateixin, és prudent, no posa en perill la solvència de l'Ajuntament", ha assegurat.

Per la seva banda, Ernest Maragall (ERC) ha expressat "dubtes i incerteses" sobre el pressupost presentat fa uns dies per "l'escassa credibilitat" del govern municipal. Maragall ha posat de manifest alguns incompliments durant el 2020 i ha reblat que si el pressupost és expansiu i es pot fer ús dels romanents i considerar la possibilitat d'endeutar-se és perquè des de l'oposició han sigut "exigents" amb això. Maragall ha assenyalat que "és hora que el sector públic lideri" i ha avisat al govern de Colau que haurà de triar "orientació, concreció i socis".

Al seu torn, Elsa Artadi (JxCat) ha celebrat positivament que el projecte prevegi un mínim d'endeutament perquè hi ha "marge". Amb tot, també ha lamentat tenir poc temps per treballar el document

Cs, PP i BCanvi exigeixen rebaixar impostos

Paco Sierra (Cs), Josep Bou (PP) i Eva Parera (BCanvi) han coincidit a oferir-se per dialogar però alhora han exigit, com ja han fet en anteriors ocasions, una rebaixa de les taxes. Sierra ha criticat que es vulguin consolidar "superimpostos" però ha afirmat que faran oposició "responsable" i de "mà estesa". Bou també ha criticat la "destralada fiscal" que ja va aprovar-se el 2020 i que el pressupost del 2021 preveu congelar amb l'excepció de la taxa de terrasses, que es manté amb una rebaixa del 75%. Per la seva banda, Parera ha apel·lat al "millor esperit" per negociar però també ha subratllat que "s'ha d'abaixar la càrrega impositiva" i ha demanat aplicar un criteri de "precaució" en els pressupostos, ja que ha considerat que les previsions econòmiques són "massa optimistes".

Amb aquesta aprovació inicial l'acord se sotmet ara a exposició pública i els grups poden presentar al·legacions. La votació final es farà al plenari del 23 de desembre. El projecte de pressupostos "expansius" per al 2021 creix un 6,5% fins als 3.231 milions d'euros per fer front a l’emergència social generada pel covid-19. La proposta, presentada a principis de novembre, preveu 202 milions d'euros més per invertir amb relació al pressupost vigent, fins als 795,4 milions.