Colau supera el tràngol de la qüestió de confiança

Per segon any consecutiu, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha superat el tràngol d’una qüestió de confiança per poder aprovar els pressupostos. Ahir vencia el termini de trenta dies que els grups de l’oposició tenien per intentar bastir una candidatura alternativa a la de Colau. No hi ha hagut sorpreses. Cap grup ha intentat aliances estranyes per intentar desbancar l’alcaldessa i els comptes han quedat aprovats de manera automàtica.

Colau havia intentat fins a l’últim moment aconseguir que el PDECat, ERC, el PSC i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy, s’abstinguessin en la votació de pressupostos que es va fer en el ple del mes de gener, però finalment el PSC es va desmarcar de l’entesa i va anunciar el seu vot negatiu als comptes. Fruit de la negociació, el govern municipal s’havia avingut, per exemple, a retirar la partida pressupostària del tramvia i a estudiar canvis en la tarificació social de les escoles bressol. Sense els socialistes, però, l’acord va ser inviable i Colau va presentar la qüestió de confiança. L’alcaldessa va aprofitar el seu torn d’intervenció en el plenari -en el qual va perdre la votació del pressupost- per desafiar els grups de l’oposició a dialogar entre ells per intentar bastir un projecte alternatiu al de Barcelona en Comú, que, des del divorci amb el PSC, torna a governar la ciutat en solitari. No hi ha hagut alternativa.

Superat el termini de trenta dies sense que ningú no hagi presentat cap moció de censura, els comptes han quedat aprovats. El pressupost, amb un volum de despesa no financera de 2.643,4 milions d’euros, preveu arribar als 2.210,5 milions d’euros de despesa corrent, el que suposa un augment d’un 2,7% respecte a l’exercici anterior. El volum d’inversió, comptant la injecció a la construcció d’habitatge per part de l’Institut Municipal de l’Habitatge, se situa en 482 milions d’euros.