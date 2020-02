Barcelona suspèn les llicències d'obra del 22@ durant quatre mesos

Han passat 20 anys des que l'Ajuntament de Barcelona es va treure de la butxaca un pla per reconvertir bona part de la zona industrial del Poblenou en terrenys per a oficines digitals. El projecte afectava un total de 200 hectàrees. El 79% de tots els solars afectats per aquell canvi ja s'han convertit o bé estan en tràmits per fer-ho. L'altre 21%, en canvi, segueixen aturats, i la situació es mantindrà així, almenys, durant els pròxims quatre mesos, perquè la comissió d'ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat ha aprovat aquesta tarda una suspensió de llicències. L'objectiu de l'Ajuntament és aprofitar aquests quatre mesos per pactar amb la resta de grups municipals alguns canvis urbanístics per tal que els propietaris dels terrenys afectats hagin de construir més habitatge de protecció social quan decideixin fer obres. Aquesta suspensió s'ha aprovat amb els vots del govern (comuns i PSC) i amb el suport d'ERC. Junts per Barcelona s'ha abstingut, mentre que Ciutadans, el PP i Barcelona pel Canvi hi han votat en contra i han criticat que pot generar "inseguretat i incertesa".

A partir de la modificació urbanística aprovada fa 20 anys, els propietaris dels solars que volguessin construir oficines havien de presentar un planejament urbanístic i podien reservar un 10% del sostre per fer habitatge de protecció oficial. Si el planejament s'acabava aprovant ja podia demanar les llicències pertinents. Amb la suspensió, un dels canvis urbanístics que estudia aplicar l'Ajuntament és incrementar el percentatge de sostre destinat a l'habitatge del 10% al 30%. D'aquesta manera, si el propietari d'un dels solars decideix construir-hi oficines podrà cedir a l'Ajuntament el 30% del sostre perquè hi faci pisos socials. A canvi, com ja passa actualment, el propietari podrà incrementar l'edificabilitat del solar, és a dir, tindrà més metres.

La voluntat de construir-hi més habitatges es va decidir el novembre de 2018, a partir del procés de participació Repensem el 22@ en el qual hi van participar l'Ajuntament, les entitats veïnals, les empreses que ja funcionen i les universitats.

La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha insistit que la suspensió de llicències "només afecta el 21% dels solars i només durant quatre mesos". Si les negociacions amb la resta de formacions van bé, durant el ple del mes de juny l'Ajuntament aprovarà de manera inicial una modificació del Pla General Metropolità per afavorir la construcció d'habitatges en aquest espai. Sanz ha destacat que, a més dels que ja han construït, els 46 propietaris que ja han demanat llicència i els quatre que ja han presentat el planejament urbanístic no es veuran afectats per la suspensió.

El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha explicat que "el 22@ és un pulmó econòmic de primer nivell que està creant llocs de treball digital i d'economia verda", que són les apostes del govern, però ha afegit que cal que aquest espai "també sigui ciutat". El regidor del districte, David Escudé, ha pronosticat que amb el canvi i l'increment de l'habitatge "el 22@ s'humanitzarà".

Segons dades de l'Ajuntament, el 22@ preveia la construcció d'un total de 3.600 habitatges, dels quals al llarg d'aquests 20 anys només se n'han fet la meitat. N'hi ha també 928 que ja han començat els tràmits per construir-se. Si no s'apliqués el canvi que preveu l'Ajuntament només faltarien 580 pisos per fer.

El 22@ Network Barcelona, l'associació creada per les empreses del 22@, ha emès un comunicat en què valora que la suspensió aprovada per l'Ajuntament ha de fer possible "la millora del 22@ sense aturar el seu desenvolupament i impacte". El president de l’associació, Xavier Monzó, ha recordat que “una de les voluntats del pacte és seguir construint una Barcelona referent en innovació i alhora més inclusiva i capaç de satisfer les necessitats de la ciutat, on ningú quedi fora de l’impacte positiu que genera el creixement de l’ecosistema innovador que representem". Malgrat veure el canvi amb bon ulls, l'associació reclama "la màxima celeritat en l'aplicació dels canvis de planejament".

El portaveu de l'Associació de Veïns de Poblenou Salvador Clarós ha explicat a l'ARA que estan "totalment d'acord" amb la mesura i que confien que permeti "desbloquejar" la part del 22@ que encara no s'ha desenvolupat així com promoure la construcció d'habitatges.