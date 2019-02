Colau suspèn les llicències d'activitats a l'entorn del carrer Girona

L'Ajuntament de Barcelona ha suspès per un any la concessió de noves llicències d'activitats de concurrència pública a l'entorn del carrer Girona i el Mercat de la Concepció per implantar una superilla en aquesta zona de l'Eixample en el pròxim mandat. El govern municipal ha anunciat aquest dilluns que elaborarà un pla especial d'establiments de pública concurrència i activitats per regular la implantació de nous negocis a l'àrea delimitada pels carrers Roger de Llúria, Còrsega, passeig de Sant Joan, ronda de Sant Pere i la plaça d'Urquinaona.

Mentre duri la suspensió, no es concediran llicències ni s'admetran comunicats per obrir o ampliar establiments de concurrència pública i activitats vinculades a l'oci i l'alimentació, exceptuant les que estaven en tràmit abans de la suspensió.

La tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha explicat que la suspensió de llicències és el primer pas perquè les expectatives econòmiques davant la creació de la superilla no condicionin el debat per a la implantació d'aquest eix verd, previst per al pròxim mandat.

Sanz ha indicat la necessitat d'"assegurar l'equilibri entre els diversos tipus de negoci que hi ha al carrer Girona" com a "mesura preventiva per evitar l'expulsió" del comerç, "preservar el caràcter d'aquest espai" i prevenir repercussions negatives el dia a dia dels veïns per la implantació de la superilla. L'objectiu del nou pla d'usos serà garantir l'equilibri entre els comerços que hi ha, l'ús de l'espai públic i el descans veïnal i evitar la proliferació de locals destinats a la restauració, l'oci i els serveis a l'entorn del Mercat de la Concepció i al mateix carrer Girona.

El govern municipal treballa en un projecte de reurbanització de tot el carrer de Girona, que preveu convertir-lo en una superilla, un eix verd amb prioritat per als vianants i amb noves zones d'estada i espais lliures.

Fins ara, el consistori assegura que ha treballat en l'elaboració d'uns primers criteris i propostes, en el marc d'un grup impulsor format pel veïnat, entitats i comerciants. A mitjans de febrer, està previst compartir-los en una trobada oberta amb veïns i veïnes amb la voluntat de seguir avançant per poder disposar d'un avantprojecte en el mes de març.