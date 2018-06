Colau tanca el culebró de les terrasses

Barcelona ha trencat avui tres anys de conflicte entre Ajuntament i restauradors. El ple ha aprovat definitivament la modificació de l'ordenança, que, entre altres mesures, flexibilitza el règim de distàncies que havia imposat la norma aprovada, el mandat passat, per PDECat i PP i que havia posat en guàrdia el gremi, que avisava que tres de cada quatre terrasses de la ciutat es veurien afectades d'alguna manera per la norma. Avui tots els grups menys la CUP han donat suport a la modificació que l'equip de Colau es va avenir a tirar endavant després que els restauradors haguessin pactat amb els grups una iniciativa legal popular per aprovar la seva pròpia proposta. Avui govern, oposició –menys la CUP– i restauradors han fumat la pipa de la pau.

La tinent d'alcalde de l'àmbit d'Urbanisme, Janet Sanz, ha remarcat que la modificació aprovada fa que la regulació de les terrasses sigui "realista i aplicable", mentre que el gruix dels grups han remarcat el seu paper en la negociació que ha conduït, finalment, a l'acord. "La foto d'avui no és ni de Janet Sanz, ni de l'alcaldessa, sinó del gremi, per la seva perseverança", ha remarcat el regidor Raimond Blasi del PDECat. I el PSC, que formava part del govern municipal mentre durava la negociació, ha assegurat que el que més ha costat ha sigut vèncer "la defensa numantina de Barcelona en Comú".

El republicà Jordi Coronas ha remarcat que el seu grup va assumir que caldrien "renúncies" per fer possible l'entesa i s'ha atorgat part de l'èxit, mentre que PP i Cs també han criticat el paper que ha jugat l'equip de Colau i han demanat no associar terrasses i incivisme.

La CUP, per la seva banda, ha reiterat la seva posició contrària a l'ordenança i ha remarcat que el debat no és si hi ha d'haver terrasses o no, sinó com es gestiona l'espai públic. El nou regidor no adscrit Juanjo Puigcorbé, que ha tingut en aquest punt una de les seves primeres intervencions, ha remarcat que hi votava a favor –com ERC– i que ho feia "sense renyar ningú", en referència a la polèmica sobre els seus presumptes maltractaments a subordinats.

Després de l'aprovació, tots els grups que hi han votat a favor i els representants del Gremi de Restauració s'han fet la fotografia que certifica l'entesa. El president del gremi, Pere Chias, ha celebrat que s'han salvat molts llocs de treball i terrasses. L'exemple, diuen, és el de la Bodega Sepúlveda, que, des del 1964, té una terrassa amb tres taules i que amb la nova regulació les perdia totes. Ara la flexibilització de les distàncies i el fet de no obligar els locals amb llicències de terrassa anterior al 2014 a haver d'adaptar els lavabos per mantenir-la permeten negociar cas per cas. "La nova norma elimina la rigidesa", ha celebrat el director del gremi, Roger Pallarols.

Els restauradors també s'han mostrat disposats a parlar de polèmiques com la de les terrasses del carrer Blai i les de la rambla del Poblenou i l'entorn de la Sagrada Família, que actualment estan en vies judicials.