Colau ven l'últim 15% dels Serveis Funeraris

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest matí vendre's el 15% de les accions que tenia de l'empresa Serveis Funeraris de Barcelona. Amb l'operació, el govern d'Ada Colau ingressarà 23 milions d'euros però ja no tindrà cap representació en aquesta empresa. Les accions sortiran ara a concurs públic. Des del 2011, l'empresa Mémora té el 85% de les accions. El procés de privatització d'aquesta empresa, però, va començar l'any 1998 i ara es completarà. La venda de les accions s'ha aprovat al ple d'aquest divendres amb els vots a favor del govern (Comuns i PSC), ERC, PP i Barcelona pel Canvi. Junts per Barcelona i Ciutadans hi han votat en contra.

El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, defensa que amb el 15% de les accions que tenien actualment ja no exercien cap influència en la gestió de l'empresa, "que a més s'està devaluant". Els diners, segons ha dit, es podran destinar "a comprar actius com habitatge públic". La venda d'aquest 15%, però, s'executarà sense que l'equip de Colau hagi estat capaç de crear una funerària pública, tal com s'havia proposat per tal de garantir que hi poguessin haver enterraments dignes a preus assequibles.

Badia, en aquest sentit, ha lamentat que es tracta d'un "mercat desregularitzat" i ha defensat que l'administració pública ha de tenir "una clara funció de regulador". Tot i així, ha assegurat que "no hi ha un problema de tarifes, perquè ja hi ha opcions de qualitat a preus assequibles, sinó que és un problema de política comercial". Tal com va poder comprovar l'ARA el 2017, els comercials d'aquesta empresa fan tot el possible per encarir els enterraments, a base d'incloure extres del tot innecessaris. El preu més econòmic que va aconseguir el diari va ser un enterrament, amb impostos i cementiri inclòs, per uns 6.000 euros.

Nou impost de residus

El ple de Barcelona també ha aprovat la creació d'un nou impost de recollida de residus que es començarà a cobrar als barcelonins a partir del juliol. La nova taxa, proposada pel govern de Colau, ha estat aprovada amb els vots dels dos partits del govern i Esquerra. Segons el calendari amb què treballa el consistori, la nova taxa arribarà als ciutadans a partir del juliol i es computarà en el rebut de l'aigua, sumant-se a l'import ja previst en el rebut pel tractament dels residus. Per al 73,3% de les llars la quantia de l'impost serà d'entre 27 i 51 euros l'any. Alguns partits de l'oposició han criticat que la taxa es calcularà en funció del consum d'aigua. Badia els ha reptat a trobar una sola ciutat de tot l'Estat on es cobri aquesta taxa tenint en compte altres criteris.