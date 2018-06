Colau torna a quedar-se sense aliats

Un protagonista d’última hora i una sorpresa tot just començar. La sessió d’aquest divendres del ple de l’Ajuntament de Barcelona, que havia de ser doble i incloure un apartat extraordinari sobre les demandes urgents que la ciutat vol fer als nous governs de la Generalitat i l’Estat, va canviar de guió tan bon punt va arrencar. Colau va anunciar que havien decidit retirar el debat sobre les peticions a Quim Torra i Pedro Sánchez per continuar-les negociant amb els grups, conscient que, si les hagués sotmès a votació, no les hauria aprovat. La retirada va ser el revés matiner d’un ple que, això sí, va rubricar amb el vot de tots els grups menys la CUP la modificació de l’ordenança de terrasses que suposa la pipa de la pau entre el govern municipal i els restauradors després de tres anys de conflicte. La cara i la creu de la sessió per als interessos del govern de Colau.

Abans de l’anunci de la retirada del debat sobre la llista que es vol fer arribar als nous governs, totes les mirades estaven posades en Juanjo Puigcorbé, que estrenava la seva condició de regidor no adscrit després de trencar amb ERC i negar-se a retornar l’acta. Puigcorbé es va instal·lar en el seu nou seient sense intercanviar cap paraula ni amb el cap de files republicà, Alfred Bosch, ni amb el portaveu del grup, Jordi Coronas. Puigcorbé va anunciar d’entrada que, en aquesta primera sessió, els seus posicionaments serien calcats als d’ERC. I no va sortir del guió. Però el protagonisme -que va anar recuperant en algunes intervencions- l’hi va robar l’alcaldessa amb la sorpresa inicial del ple extraordinari, que es va resoldre en un quart d’hora i amb només una ràpida ronda dels grups.

Colau va decidir salvar una derrota anunciada i, atenent a les peticions d’alguns partits que havien criticat la falta de temps per negociar les peticions per als nous governs, va decidir guanyar 20 dies i posposar el debat fins al ple del mes que ve. Els grups de l’oposició li van retreure, una vegada més, falta de diàleg, i van criticar, també, les formes per no haver anunciat amb més temps que els punts queien de l’ordre del dia. “Jo m’ho prenc amb paciència i sentit de l’humor”, li va etzibar el cap de files del PDECat, Xavier Trias, que tot i així va advertir que la paciència i el sentit de l’humor s’acaben i que el moment actual és “molt important” per teixir aliances amb els nous governs.

Les dues llistes de peticions, al Govern i a l’Estat -que incloïen punts com ara demanar canvis a la llei d’arrendaments urbans o recuperar la inversió en escoles bressol-, no van ser les úniques iniciatives que el govern municipal va haver de retirar de l’ordre del dia per no perdre: també va fer enrere una modificació del pla especial urbanístic del Mercat de Sant Antoni per fer possible que allotgi usos com el del gimnàs que s’hi ha previst i una modificació de les normes urbanístiques que regulen els aparcaments municipals. En total, quatre punts aturats, que se sumen a altres que el govern encara no ha portat a ple perquè no troba prou suports polítics, com ara la nova contracta de la neteja o la modificació de l’ordenança de convivència.

Colau, que es va haver de retirar per indisposició a mig ple, sí que va poder celebrar l’acord per desencallar el conflicte de les terrasses després de tres anys de desencontres amb el Gremi de Restauració. El ple va aprovar definitivament la modificació de l’ordenança, que, entre altres mesures, flexibilitza el règim de distàncies que havia imposat la norma aprovada, el mandat passat, per CiU i el PP. El gremi denunciava que la nova normativa afectaria tres de cada quatre terrasses de la ciutat -sobre un total de 4.600.

Pipa de la pau

Tots els grups menys la CUP van donar suport a la modificació que l’equip de Colau es va avenir a tirar endavant després que els restauradors haguessin pactat amb els grups una iniciativa legal popular per aprovar la seva pròpia proposta. La tinent d’alcalde de l’àmbit d’Urbanisme, Janet Sanz, va remarcar en la seva intervenció que la modificació fa que la regulació de les terrasses sigui “realista i aplicable”. Els grups de l’oposició, però, van aprofitar els seus torns per assegurar que l’èxit de la negociació havia sigut col·lectiu. El PSC, que formava part del govern municipal mentre durava la negociació, va assegurar, en aquest sentit, que el que més va costar va ser vèncer “la defensa numantina de Barcelona en Comú”.

Després de l’aprovació, tots els partits que hi havien votat a favor i el Gremi de Restauració es van fer la fotografia que certifica l’entesa. El president del gremi, Pere Chias, va celebrar que s’han salvat molts llocs de treball i terrasses. L’exemple, diuen, és el de la Bodega Sepúlveda, que des del 1964 té una terrassa amb tres taules i que amb la nova regulació les perdia totes, ja que està massa a prop d’un parada d’autobús. Ara la flexibilització de les distàncies i el fet de no obligar els locals amb llicències de terrassa anteriors al 2014 a haver d’adaptar els lavabos per mantenir-la permeten negociar cas per cas. Els restauradors es van mostrar disposats a parlar de polèmiques com la de les terrasses del carrer Blai i les de la rambla del Poblenou i l’entorn de la Sagrada Família, que estan en vies judicials. Algunes entitats, entre les quals la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, van criticar la modificació i no descarten impugnar un acord que consideren que “provocarà una ocupació més gran de l’espai públic amb finalitats privades”.

El ple també va donar llum verda a la modificació que permet protegir els llogaters en cas de grans rehabilitacions d’edificis, un dels projectes destacats de l’equip de Colau.

El que no es va aprovar va ser la petició dels socialistes de tramitar una nova ordenança contra la prostitució i l’explotació sexual, que només va sumar els vots del PDECat i el PP i va generar una intensa polèmica entre els col·lectius organitzats de prostitutes, que van fer sentir el seu malestar al saló. El ple tampoc va acabar llegint cap declaració institucional contra la venda ambulant irregular, després que ERC es despengés a última hora del text que preparava l’oposició.