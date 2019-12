Colau vol que es restin punts als cotxes contaminants infractors però la DGT ho descarta

El regidor d'Emergència Climàtica de Barcelona, Eloi Badia, ha defensat la decisió de reduir dels 200 euros anunciats a 100 la multa mínima per infringir les restriccions de la zona de baixes emissions que vetarà la circulació dels cotxes més contaminants en el territori comprès entre les rondes a partir de l'1 de gener. En una entrevista a TV3 ha assegurat que s'ha optat per aquesta rebaixa per homogeneïtzar les sancions als cinc municipis afectats per les restriccions i per buscar la "màxima seguretat jurídica", però ha remarcat que el consistori demana al govern espanyol que reguli aquest àmbit i que es plantegi aspectes com la retirada de punts del carnet de conduir per incompliments d'aquest tipus. "La multa podria augmentar si l'Estat introdueix la possibilitat d'agreujar les sancions per un tema de salut", ha defensat. Però fonts de la DGT han descartat, en principi, restar punts als cotxes contaminants infractors.

En conversa amb l'ARA, des de la DGT –que és l'organisme competent per aplicar el canvi– han apuntat que la retirada de punts del carnet són "per evitar l'accidentalitat" i, per tant, s'aplica en casos de conducció sota els efectes de l'alcohol o drogues, o bé d'excés de velocitat. Les mateixes fonts han recordat que al principi d'aquest carnet es restaven punts als conductors que circulaven pel carril bus però que es va deixar de fer perquè es va valorar que no afectava l'accidentalitat. En cas que al final tirés endavant aquesta proposta de l'Ajuntament de Barcelona, també caldria reformar la llei que regula el carnet per punts.

El regidor també ha explicat que han introduït en l'ordenança el concepte de reincidència per poder sancionar un mateix conductor si continua dins de la zona de baixes emissions –i no està autoritzat a fer-ho– passats 90 minuts des de la primera multa. Badia ha reiterat que estudiaran la possibilitat d'implantar un peatge urbà, com reivindiquen les entitats mediambientalistes, i ha fet èmfasi en la necessitat de millorar el transport públic interurbà. "Hem de reduir un 50% els vehicles que té ara mateix la ciutat, i això encara ens situaria lluny de Madrid o de Londres", ha indicat. També ha apuntat que el sector empresarial s'ha d'implicar en la reducció d'emissions i que el seu equip s'oposa als plans d'ampliació de port i aeroport.

En el marc de les negociacions amb els grups de l'oposició, el govern de Colau està estudiant una proposta d'ERC per deixar exemptes de les sancions les famílies de rendes baixes que tenen cotxes que no podran circular per la zona restringida i que l'han de fer servir per treballar. Aquesta mesura afectaria uns "pocs milers" de persones, segons els càlculs d'ERC, que remarca el missatge que "la lluita contra el canvi climàtic no l'han de suportar les rendes més baixes". El govern municipal està estudiant les gairebé 2.000 al·legacions rebudes.