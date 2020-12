Colau punxa en valoració l'any del covid però els comuns guanyarien les eleccions a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja va tancar el 2019 amb la notícia que els barcelonins la suspenien per primer cop en valoració. Un any i una pandèmia després, rep una nota encara més baixa al baròmetre municipal: un 4,3, que la situa en puntuació per darrere del líder de l'oposició, Ernest Maragall (5,2), però també del seu soci de govern, el socialista Jaume Collboni (4,7), i d'Elsa Artadi, de JxCat (4,4), encara que tots ells també perden nota en relació a l'edició de l'estiu del baròmetre. Els comuns de Colau, això sí, es reivindiquen com la força que guanyaria les eleccions municipals si se celebressin ara, amb un 12,2% en intenció directa de vot, tot i que ERC, amb un 12%, escurça distàncies en relació al juny.

Tots els grups del consistori perden suports menys Cs, que passa d'un 1,1% a un 2,2% en intenció de vot. Però no hi ha canvis en l'ordre de representació de l'estiu i el que augmenta és el grup de ciutadans que asseguren no saber què votaran, un 29,6%, i els que prefereixen no respondre a aquesta pregunta (15,2%), mentre que un 8,2% ja tenen decidit que no aniran a votar. L'ex primer ministre francès Manuel Valls obté la nota més baixa, un 2,7, però en canvi és molt mes conegut que altres líders de grup, com Luz Guilarte, de Cs, desconeguda per al 93% dels enquestats.

La gestió de la crisi sanitària també ha fet caure les valoracions de totes les institucions. El 46% dels 799 entrevistats -les dades es van recollir abans del pont de la Puríssima- consideren que l'Ajuntament ho ha fet malament o molt malament, un percentatge gairebé deu punts superior al de l'últim baròmetre, i ara només un 39,2% posen bona nota al consistori. El Govern no en surt més ben parat: el 53% creuen que ho ha fet malament. I l'executiu de Pedro Sánchez s'endú la pitjor nota, amb gairebé un 60% de suspensos. Les expectatives de millora també són més altes per a la ciutat (61%) i Catalunya (61,4%) que per a Espanya (51,4%).

El que no ha aconseguit la pandèmia és desbancar la inseguretat com el principal problema que apunten els barcelonins. No ho va fer després de la primera onada, i tampoc ho ha aconseguit ara. La inseguretat continua liderant el rànquing, tot i que amb una força inferior que en edicions anteriors. Ara és la principal preocupació per al 12,4% dels enquestats, quan havia marcat pics del 29% l'any passat. Ara perd més de cinc punts en relació a l'estiu.

Puja –i amb força– la preocupació vinculada al trànsit, que, després d'uns mesos marcats pel debat sobre l'urbanisme tàctic, augmenta en quatre punts i ja ocupa el segon lloc de la taula (9,4%). S'hi suma qui creu que hi ha massa trànsit i qui demana revertir les mesures aplicades. I també es catapulten els problemes associats a l'atur, que ocupen el tercer lloc, mentre que el covid ocupa una discreta quarta posició (8,3%). Si se sumen totes les respostes amb alguna vinculació sanitària o econòmica a la pandèmia, però, aquesta opció, amb un 24,5% dels suports, s'erigeix com el gran problema.