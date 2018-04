Colau viatja a Montevideo per parlar de reptes de les ciutats i habitatge

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, començarà aquest dilluns un viatge institucional de quatre dies a la capital de l'Uruguai, Montevideo, on ha sigut convidada per l'Ajuntament per intervenir en l'obertura del seminari 'Diàlegs urbans' per parlar de reptes de les ciutats i habitatge. Segons ha informat el consistori en un comunicat, el seminari s'ha proposat abordar eixos com drets humans, gentrificació, organització de la societat davant els reptes de les ciutats i avenços legislatius en relació a aquests reptes.

Durant el viatge, l'alcaldessa serà rebuda per l'alcalde de Montevideo, Daniel Martínez, que li lliurarà de la Medalla de Ciutadana Il·lustre i amb el qual signarà un conveni de col·laboració amb la capital uruguaiana. El conveni també compromet les dues ciutats, agermanades des del 1985, a consultar i elaborar posicions comunes davant instàncies internacionals, de manera bilateral o en el marc de les xarxes de ciutats a les quals pertanyin totes dues.

El viatge de Colau coincideix amb un altre viatge institucional de la regidora de Relacions Institucionals, Laura Pérez, que es traslladarà a Santiago de Xile per assistir al XXIII Congrés del Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà (CIDEU).