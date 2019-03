Colau encapçala un minut de silenci per les víctimes i recorda el "dolor i indignació" que va provocar l'atemptat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha encapçalat aquest dilluns a les 12 hores un minut de silenci amb els regidors de l'Ajuntament en record a les víctimes dels atacs terroristes de l'11 de març, quan es compleix el 15è aniversari de l'atemptat.

"Han passat 15 anys però sempre recordarem el cop, el dolor i la indignació que va causar un atemptat tan terrible", ha dit Colau en declaracions a la premsa després del minut de silenci.

Colau ha assegurat que l'atac jihadista que va fer esclatar deu motxilles carregades amb explosius en diferents punts de la línia de Rodalies C2, que uneix Alcalá de Henares amb Atocha, i que va deixar 192 víctimes mortals és un dels "pitjors atemptats que hem conegut".

"Com cada 11 de març ens aixequem pensant en la ciutat germana de Madrid. Fa 15 anys va patir un dels pitjors atemptats que hem conegut i que no oblidarem mai. Volem dir a les famílies de les víctimes i afectats que no els oblidem", ha expressat.

A l'acte d'homenatge, davant de la porta de l'Ajuntament de Barcelona, hi han acudit membres del govern municipal de BComú i regidors del PDECat, Cs, ERC, el PSC i el PP, i el consistori ha penjat un penó amb un crespó negre a la balconada de l'edifici.