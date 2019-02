Colau fa un vídeo per desmentir que viu a Pedralbes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enregistrat avui un vídeo que ha penjat a la xarxa social d'Instagram per desmentir les 'fake news' que, segons denuncia, publiquen alguns mitjans. "Temo que ara, amb les eleccions, el joc brut contra gent comuna com nosaltres serà encara més fort", explica al vídeo. "Tenim rivals que tenen molts diners i que estan disposats a tot", afegeix.

Colau comença el vídeo assegurant que "molta gent" li ha demanat que faci aquestes comunicacions "més directes". L'alcaldessa, nascuda al Baix Guinardó, ha enregistrat les imatges des del balcó del pis on viu de lloguer "des de fa molts anys, abans de ser alcaldessa" i demostra que viu a prop de la Sagrada Família i "no a Pedralbes", com alguns mitjans havien anunciat, segons denuncia.