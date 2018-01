Colau: "Qui vulgui ser president de Catalunya ha d'estar a Catalunya"

"Puigdemont no és el meu candidat. Els comuns mai faríem president un candidat de dretes". L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau ha reiterat aquest dimarts, en una entrevista a TV3, que la seva formació no veu amb bons ulls la investidura de Puigdemont, però que considera "legítim" que es pugui presentar. Els comuns demanen, però, com ha remarcat Colau, que qui vulgui ser president de Catalunya "estigui a Catalunya". Per això, l'alcaldessa ha demanat "realisme" als partits que poden formar govern per sortir de l'actual situació i accelerar la recuperació de la normalitat institucional: "Si no es constitueix un Govern legítim, s'allarga el 155". Com a alcaldessa, ha insistit, necessita que la Generalitat torni a funcionar per posar sobre la taula del nou Govern problemàtiques com la dels narcopisos del Raval. "Necessitem un Govern present", ha apuntat.

Colau, que ha admès que la seva formació va obtenir uns mals resultats el 21-D, ha argumentat que les eleccions van arribar en un moment en què les emocions estaven encara "molt a flor de pell" i que aquest clima va afavorir les "posicions més extremes". Però ha insistit que la solució passa pel diàleg i ha demanat reconstruir ponts: "Si ens divideixen com a país i com a poble, sí que ens hauran guanyat".

Amb mirada municipal però encara amb la situació política de rerefons, Colau ha considerat que hi ha hagut dos moments claus que han perjudicat la imatge de Barcelona: les "càrregues policials indiscriminades contra gent pacífica" de l'1-O i la declaració unilateral d'independència que, segons l'alcaldessa, va generar incertesa jurídica. Aquests factors, ha dit Colau, han sacsejat més la imatge de la ciutat que els atemptats del 17 d'agost . L'alcaldessa va anunciar ahir que, aprofitant el Mobile World Congress, presentaran una campanya internacional per rellançar Barcelona i recuperar la imatge de normalitat.

Colau ha reiterat, com ja va explicar ahir durant la conferència anual davant la premsa, que el seu equip confia en les abstencions de PDECat, ERC i PSC per poder aprovar els pressuposts del 2018 sense que l'aclaldessa s'hagi de sotmetre, de nou, a una qüestió de confiança. "La situació institucional ja és prou complicada, a tothom li interessa que Barcelona no s'aturi", ha remarcat.